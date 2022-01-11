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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/proshutinskaya-1767349263.html
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве - РИА Новости, 11.01.2022
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице № 52. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:19
2022-01-11T16:39
культура
происшествия
москва
кира прошутинская
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице № 52."Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе 96-97, температура 36,4", — добавил собеседник агентства.Несколько корпусов этой больницы перепрофилировали для лечения больных COVID-19.Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что 76-летнюю журналистку госпитализировали с жалобами на сильный кашель.Прошутинская — соавтор более ста программ для большинства отечественных телеканалов, среди которых "Мир и молодежь", "Оба-на!", "Дежурный по стране", "Народ хочет знать", "Ночной полет", "Вместе", "Пойми меня", "Времечко", "Акуна Матата", "Эх, Семеновна!", "Человек в маске", "Уроки русского чтения". Журналистка — академик Российской национальной академии телевидения ТЭФИ, с середины 90-х — член-корреспондент Российской академии естественных наук.
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происшествия, москва, кира прошутинская, здоровье - общество
15:19 11.01.2022 (обновлено: 16:39 11.01.2022)
 
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве

Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая Кира Прошутинская
Телеведущая Кира Прошутинская - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Телеведущая Кира Прошутинская
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице № 52.
"Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе 96-97, температура 36,4", — добавил собеседник агентства.
Несколько корпусов этой больницы перепрофилировали для лечения больных COVID-19.
Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что 76-летнюю журналистку госпитализировали с жалобами на сильный кашель.
Прошутинская — соавтор более ста программ для большинства отечественных телеканалов, среди которых "Мир и молодежь", "Оба-на!", "Дежурный по стране", "Народ хочет знать", "Ночной полет", "Вместе", "Пойми меня", "Времечко", "Акуна Матата", "Эх, Семеновна!", "Человек в маске", "Уроки русского чтения". Журналистка — академик Российской национальной академии телевидения ТЭФИ, с середины 90-х — член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Актер Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 20:10Культура
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