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Культура
https://ria.ru/20220111/prokat-1767285843.html
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России - РИА Новости, 11.01.2022
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России
Новая часть супергеройской истории про Человека-паука стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:53
2022-01-11T10:53
культура
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новая часть супергеройской истории про Человека-паука стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в России превысили отметку в три миллиарда рублей,Согласно данным ЕАИС, ранее рекордсменом среди картин Marvel был фильм "Мстители: Финал", вышедший на экраны в 2019 году. В России он собрал 2,6 миллиарда рублей.Новая часть "Человека-паука" вышла в российский прокат 15 декабря 2021 года. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.В ролях - Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.
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бенедикт камбербэтч, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, том холланд
10:53 11.01.2022
 
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России

"Человек-паук: нет пути домой" стал самым кассовым в истории кинопроката Marvel в России

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новая часть супергеройской истории про Человека-паука стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в России превысили отметку в три миллиарда рублей,
Согласно данным ЕАИС, ранее рекордсменом среди картин Marvel был фильм "Мстители: Финал", вышедший на экраны в 2019 году. В России он собрал 2,6 миллиарда рублей.
Новая часть "Человека-паука" вышла в российский прокат 15 декабря 2021 года. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
В ролях - Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
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КультураБенедикт КамбербэтчMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыТом Холланд
 
 
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