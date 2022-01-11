https://ria.ru/20220111/prokat-1767285843.html

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России - РИА Новости, 11.01.2022

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России

Новая часть супергеройской истории про Человека-паука стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:53

2022-01-11T10:53

2022-01-11T10:53

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бенедикт камбербэтч

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новая часть супергеройской истории про Человека-паука стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в России превысили отметку в три миллиарда рублей,Согласно данным ЕАИС, ранее рекордсменом среди картин Marvel был фильм "Мстители: Финал", вышедший на экраны в 2019 году. В России он собрал 2,6 миллиарда рублей.Новая часть "Человека-паука" вышла в российский прокат 15 декабря 2021 года. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.В ролях - Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.

https://ria.ru/20220110/prokat-1767126839.html

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бенедикт камбербэтч, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, том холланд