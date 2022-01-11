https://ria.ru/20220111/pozhar-1767374583.html
В Подмосковье загорелся дом престарелых
В Подмосковье загорелся дом престарелых - РИА Новости, 11.01.2022
В Подмосковье загорелся дом престарелых
В подмосковном Пушкине загорелась крыша дома престарелых, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:23
2022-01-11T17:23
2022-01-11T20:25
происшествия
пушкино
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В подмосковном Пушкине загорелась крыша дома престарелых, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."Горит кровля по всей площади дома престарелых в микрорайоне Звягино", — уточнил собеседник агентства.По его словам, площадь пожара — 450 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что из здания вывели все 48 находившихся в нем человек, в том числе 12 лежачих больных.Как отметили в администрации городского округа, никто не пострадал. Возгорание удалось локализовать. Прокуратура начала проверку.При этом, по данным областного Минздрава, в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых. Их состояние удовлетворительное.По информации СМИ, помещение числилось как нежилое.
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Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино
Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания.
2022-01-11T17:23
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происшествия, пушкино, россия
17:23 11.01.2022 (обновлено: 20:25 11.01.2022)
В Подмосковье загорелся дом престарелых
В Подмосковье загорелся дом престарелых, эвакуировали 27 человек
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
В подмосковном Пушкине
загорелась крыша дома престарелых, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России
.
"Горит кровля по всей площади дома престарелых в микрорайоне Звягино", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара — 450 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что из здания вывели все 48 находившихся в нем человек, в том числе 12 лежачих больных.
Как отметили в администрации городского округа, никто не пострадал. Возгорание удалось локализовать. Прокуратура начала проверку.
При этом, по данным областного Минздрава, в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых. Их состояние удовлетворительное.
По информации СМИ, помещение числилось как нежилое.