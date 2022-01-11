https://ria.ru/20220111/pozhar-1767374583.html

В Подмосковье загорелся дом престарелых

В Подмосковье загорелся дом престарелых - РИА Новости, 11.01.2022

В Подмосковье загорелся дом престарелых

В подмосковном Пушкине загорелась крыша дома престарелых, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:23

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2022-01-11T20:25

происшествия

пушкино

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В подмосковном Пушкине загорелась крыша дома престарелых, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."Горит кровля по всей площади дома престарелых в микрорайоне Звягино", — уточнил собеседник агентства.По его словам, площадь пожара — 450 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что из здания вывели все 48 находившихся в нем человек, в том числе 12 лежачих больных.Как отметили в администрации городского округа, никто не пострадал. Возгорание удалось локализовать. Прокуратура начала проверку.При этом, по данным областного Минздрава, в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых. Их состояние удовлетворительное.По информации СМИ, помещение числилось как нежилое.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767325069.html

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Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания. 2022-01-11T17:23 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино, россия