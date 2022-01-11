https://ria.ru/20220111/pozhar-1767325069.html
В центре Петербурга загорелся дом
В центре Петербурга загорелся дом - РИА Новости, 11.01.2022
В центре Петербурга загорелся дом
Дом горит на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:44
2022-01-11T13:44
2022-01-11T14:59
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фонтанка (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Дом горит на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 12.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, дом 139. В жилом доме происходит горение в квартире, площадь уточняется", - сказано в сообщении.Информация о пострадавших не поступала. Из-за угрозы распространения огня в 13.16 ранг пожара был повышен до №2.В ликвидации пожара участвуют 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.Здание на набережной Фонтанки, 139 известно как доходный дом Сорокина. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 году был включён в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фонтанка (река)
13:44 11.01.2022 (обновлено: 14:59 11.01.2022)
В центре Петербурга загорелся дом
МЧС: на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга загорелся дом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Дом горит на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга
, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС
.
"В 12.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, дом 139. В жилом доме происходит горение в квартире, площадь уточняется", - сказано в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Из-за угрозы распространения огня в 13.16 ранг пожара был повышен до №2.
В ликвидации пожара участвуют 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.
Здание на набережной Фонтанки, 139 известно как доходный дом Сорокина. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 году был включён в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".