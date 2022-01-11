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В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 11.01.2022
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое детей погибли при пожаре в пятиквартирном жилом доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:41
2022-01-11T09:41
2022-01-11T09:41
происшествия
мошковский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в пятиквартирном жилом доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области, прокуратура организовала проверку.По данным ГУМЧС по региону, пожар в доме на пять хозяев в поселке Станционно-Ояшинский по улице Шоссейная начался утром во вторник. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.В прокуратуре Новосибирской области журналистам уточнили, что женщина с двумя детьми погибли. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Мошковского района."Прокурорская проверка назначена. Будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков. Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома", - сообщили в надзорном ведомстве.В ГУМЧС добавили, что на локализацию пожара ушло около часа, для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты. Пожарные продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции.
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мошковский район
новосибирская область
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происшествия, мошковский район, новосибирская область
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости.
Женщина и двое детей погибли при пожаре в пятиквартирном жилом доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области
, прокуратура
организовала проверку.
По данным ГУМЧС
по региону, пожар в доме на пять хозяев в поселке Станционно-Ояшинский по улице Шоссейная начался утром во вторник. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
"Самостоятельно эвакуировались из здания десять человек. Не пострадали. Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться супруга, предварительно, с двумя внуками", - рассказали в главке МЧС.
В прокуратуре Новосибирской области журналистам уточнили, что женщина с двумя детьми погибли. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Мошковского района.
"Прокурорская проверка назначена. Будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков. Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома", - сообщили в надзорном ведомстве.
В ГУМЧС добавили, что на локализацию пожара ушло около часа, для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты. Пожарные продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции.