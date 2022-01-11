https://ria.ru/20220111/pozhar-1767275455.html

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 11.01.2022

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Женщина и двое детей погибли при пожаре в пятиквартирном жилом доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:41

2022-01-11T09:41

2022-01-11T09:41

происшествия

мошковский район

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в пятиквартирном жилом доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области, прокуратура организовала проверку.По данным ГУМЧС по региону, пожар в доме на пять хозяев в поселке Станционно-Ояшинский по улице Шоссейная начался утром во вторник. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.В прокуратуре Новосибирской области журналистам уточнили, что женщина с двумя детьми погибли. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Мошковского района."Прокурорская проверка назначена. Будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков. Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома", - сообщили в надзорном ведомстве.В ГУМЧС добавили, что на локализацию пожара ушло около часа, для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты. Пожарные продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767266908.html

мошковский район

новосибирская область

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происшествия, мошковский район, новосибирская область