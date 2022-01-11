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В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 11.01.2022
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме
Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:00
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.ЧП произошло в доме на улице Южно-Сахалинская. В жилом помещении выбило окна и дверь.Погиб мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП. Причины устанавливаются. Несущие конструкции дома, межквартирные и межкомнатные стены не повреждены.
https://ria.ru/20220111/pozhar-1767251198.html
сахалинская область
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россия
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:00 11.01.2022
 
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме

В Южно-Сахалинске потушили пожар в пятиэтажном жилом доме, где произошел хлопок газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Возгорание полностью ликвидировано в 13.20 на площади 15 кв. метров. На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России", - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
ЧП произошло в доме на улице Южно-Сахалинская. В жилом помещении выбило окна и дверь.
Погиб мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП. Причины устанавливаются. Несущие конструкции дома, межквартирные и межкомнатные стены не повреждены.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
00:00
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ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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