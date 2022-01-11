https://ria.ru/20220111/pozhar-1767266908.html

В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме

В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 11.01.2022

В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме

Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:00

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.ЧП произошло в доме на улице Южно-Сахалинская. В жилом помещении выбило окна и дверь.Погиб мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП. Причины устанавливаются. Несущие конструкции дома, межквартирные и межкомнатные стены не повреждены.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767251198.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия