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В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 11.01.2022
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме
Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:00
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Возгорание в пятиэтажном доме Южно-Сахалинска, произошедшее в результате хлопка газа, ликвидировали, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.ЧП произошло в доме на улице Южно-Сахалинская. В жилом помещении выбило окна и дверь.Погиб мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП. Причины устанавливаются. Несущие конструкции дома, межквартирные и межкомнатные стены не повреждены.
https://ria.ru/20220111/pozhar-1767251198.html
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме
В Южно-Сахалинске потушили пожар в пятиэтажном жилом доме, где произошел хлопок газа