https://ria.ru/20220111/potter-1767383511.html

После спецвыпуска в России выросли продажи электронных книг о Гарри Поттере

После спецвыпуска в России выросли продажи электронных книг о Гарри Поттере - РИА Новости, 11.01.2022

После спецвыпуска в России выросли продажи электронных книг о Гарри Поттере

Продажи электронных книг о Гарри Поттере среди пользователей на территории России и стран СНГ выросли в 3,5 раза во время новогодних праздников, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:56

2022-01-11T17:56

2022-01-11T17:56

культура

джоан роулинг (джоан мюррэй)

дэниел рэдклифф

эмма уотсон

гарри поттер

новости культуры

книги

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Продажи электронных книг о Гарри Поттере среди пользователей на территории России и стран СНГ выросли в 3,5 раза во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса электронных и аудиокниг "Лит.Рес".Как рассказали в пресс-службе, самой популярной на "Лит.Рес" стала первая книга серии — "Гарри Поттер и философский камень". Второе место заняла пьеса "Гарри Поттер и Проклятое дитя", а на третьем оказался второй роман серии — "Гарри Поттер и Тайная комната".В спецвыпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" говорится об истории создания фильма. В нем, в том числе, принимали участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарри Поттере. Автор саги о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг не участвовала в спецэпизоде из-за ее высказываний о трансгендерах, но "присутствовала" в нем на архивных кадрах.Первый роман в серии "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм вышел в прокат в 2001 году.

https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html

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джоан роулинг (джоан мюррэй), дэниел рэдклифф, эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры, книги