США решили пожертвовать всем, чтобы перекрыть российскую трубу

02:29 11.01.2022 (обновлено: 08:03 11.01.2022)
Американский сенатор назвал истинную цель борьбы с "Северным потоком — 2"
Сенатор Пол: санкции Теда Круза против "Северного потока — 2" связаны с меркантилизмом
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против "Северного потока — 2", написал в статье для журнала American Conservative сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Автор публикации усомнился в эффективности предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта об ограничительных мерах в отношении трубопровода.
"Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству", — отметил Пол.
Американский политик считает, что возможные санкции имеют экономические мотивы, а не политические.
"Санкции против "Северного потока — 2" обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности", — заключил сенатор.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.