https://ria.ru/20220111/potok-1767255579.html

США решили пожертвовать всем, чтобы перекрыть российскую трубу

Американский сенатор назвал истинную цель борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 11.01.2022

США решили пожертвовать всем, чтобы перекрыть российскую трубу

США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против "Северного потока — 2", написал в статье для журнала American... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:29

2022-01-11T02:29

2022-01-11T08:03

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евросоюз

еврокомиссия

рэнд пол

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против "Северного потока — 2", написал в статье для журнала American Conservative сенатор-республиканец Рэнд Пол.Автор публикации усомнился в эффективности предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта об ограничительных мерах в отношении трубопровода.Американский политик считает, что возможные санкции имеют экономические мотивы, а не политические."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766804030.html

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html

сша

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россия

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