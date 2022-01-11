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В России кардинально изменилась ситуация с ЕГЭ
ВШЭ: в России снизился проходной балл для поступления в вуз на бюджет - РИА Новости, 11.01.2022
В России кардинально изменилась ситуация с ЕГЭ
В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:46
2022-01-11T09:00
общество
образование
высшая школа экономики (вшэ)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ.В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.По словам авторов доклада, достигнутые показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники".Специалисты подчеркнули, что снижение проходного балла произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.Согласно данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на девять процентов по сравнению с 2020 годом.
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общество, образование, высшая школа экономики (вшэ), единый государственный экзамен (егэ), россия, навигатор абитуриента
02:46 11.01.2022 (обновлено: 09:00 11.01.2022)
 
ВШЭ: в России снизился проходной балл для поступления в вуз на бюджет

ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за десять лет

© Пресс-служба МГПУСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© Пресс-служба МГПУ
Студенты в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ.
В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.

"В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему", — отметили специалисты.

По словам авторов доклада, достигнутые показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники".
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Специалисты подчеркнули, что снижение проходного балла произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.
"Это означает, что ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов", — объяснили авторы исследования.
Согласно данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на девять процентов по сравнению с 2020 годом.
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