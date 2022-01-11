В России кардинально изменилась ситуация с ЕГЭ

02:46 11.01.2022 (обновлено: 09:00 11.01.2022)
ВШЭ: в России снизился проходной балл для поступления в вуз на бюджет
ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за десять лет
© Пресс-служба МГПУСтуденты в аудитории
© Пресс-служба МГПУ
Студенты в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ.
В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.
"В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему", — отметили специалисты.
По словам авторов доклада, достигнутые показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники".
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Специалисты подчеркнули, что снижение проходного балла произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.
"Это означает, что ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов", — объяснили авторы исследования.
Согласно данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на девять процентов по сравнению с 2020 годом.
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