https://ria.ru/20220111/postuplenie-1767256029.html

В России кардинально изменилась ситуация с ЕГЭ

ВШЭ: в России снизился проходной балл для поступления в вуз на бюджет - РИА Новости, 11.01.2022

В России кардинально изменилась ситуация с ЕГЭ

В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:46

2022-01-11T02:46

2022-01-11T09:00

общество

образование

высшая школа экономики (вшэ)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, следует из мониторинга ВШЭ.В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.По словам авторов доклада, достигнутые показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники".Специалисты подчеркнули, что снижение проходного балла произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.Согласно данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на девять процентов по сравнению с 2020 годом.

https://ria.ru/20211223/slozhnost-1765033802.html

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общество, образование, высшая школа экономики (вшэ), единый государственный экзамен (егэ), россия, навигатор абитуриента