https://ria.ru/20220111/posol-1767350192.html

Путин назначил нового посла в Тунисе

Путин назначил нового посла в Тунисе - РИА Новости, 11.01.2022

Путин назначил нового посла в Тунисе

Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом в Тунисе, освободив от этой должности Сергея Николаева, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:23

2022-01-11T15:23

2022-01-11T15:31

политика

тунис (страна)

александр золотов

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом в Тунисе, освободив от этой должности Сергея Николаева, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике", - говорится в тексте указа.Путин также освободил Николаева от обязанностей посла РФ в Тунисе.

https://ria.ru/20220110/posol-1767200363.html

тунис (страна)

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политика, тунис (страна), александр золотов, владимир путин, россия