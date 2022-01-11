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Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс
Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс - РИА Новости, 11.01.2022
Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс
Стюардесса рассказала, о чем пассажирам лучше не просить бортпроводников во время посадки на самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:24
2022-01-11T01:24
туризм
новости - туризм
пассажиры
туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, о чем пассажирам лучше не просить бортпроводников во время посадки на самолет, пишет The Sun.По словам Гленн Рубен, проработавшей в небе более 30 лет, больше всего ее и коллег раздражают просьбы "принести попить воды"."Очень отвлекает, когда пассажиры требуют напитки во время самой загруженной и сложной части путешествия, до полета, — объяснила она. — Нам не до этого: мы проверяем продукты питания, проводим инвентаризацию, готовимся ко взлету и началу обслуживания".Гленн советует позаботиться об этом заранее: взять воду с собой или попить в здании аэропорта.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1767111362.html
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новости - туризм, пассажиры, туризм
01:24 11.01.2022
 
Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс

Стюардесса рассказала, чего не стоит просить бортпроводников во время посадки в самолет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтюардесса на борту самолета авиакомпании Nordstar
Стюардесса на борту самолета авиакомпании Nordstar - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, о чем пассажирам лучше не просить бортпроводников во время посадки на самолет, пишет The Sun.
По словам Гленн Рубен, проработавшей в небе более 30 лет, больше всего ее и коллег раздражают просьбы "принести попить воды".
"Очень отвлекает, когда пассажиры требуют напитки во время самой загруженной и сложной части путешествия, до полета, — объяснила она. — Нам не до этого: мы проверяем продукты питания, проводим инвентаризацию, готовимся ко взлету и началу обслуживания".
Гленн советует позаботиться об этом заранее: взять воду с собой или попить в здании аэропорта.
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