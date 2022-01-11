https://ria.ru/20220111/posadka-1767190557.html

Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс

Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс - РИА Новости, 11.01.2022

Стало известно, какая просьба пассажиров больше всего раздражает стюардесс

Стюардесса рассказала, о чем пассажирам лучше не просить бортпроводников во время посадки на самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:24

2022-01-11T01:24

2022-01-11T01:24

туризм

новости - туризм

пассажиры

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750515036_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_82f71edbd5c46b6ed33ac65a0a860501.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, о чем пассажирам лучше не просить бортпроводников во время посадки на самолет, пишет The Sun.По словам Гленн Рубен, проработавшей в небе более 30 лет, больше всего ее и коллег раздражают просьбы "принести попить воды"."Очень отвлекает, когда пассажиры требуют напитки во время самой загруженной и сложной части путешествия, до полета, — объяснила она. — Нам не до этого: мы проверяем продукты питания, проводим инвентаризацию, готовимся ко взлету и началу обслуживания".Гленн советует позаботиться об этом заранее: взять воду с собой или попить в здании аэропорта.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1767111362.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, пассажиры, туризм