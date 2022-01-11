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Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ - РИА Новости, 11.01.2022
Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
Работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:49
2022-01-11T16:49
2022-01-11T16:58
анна попова
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания. И конечно же, соблюдать все те рекомендации, которые разработаны моими коллегами достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
16:49 11.01.2022 (обновлено: 16:58 11.01.2022)
Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Попова: работодатели не должны пускать сотрудников с ОРВИ