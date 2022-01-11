https://ria.ru/20220111/popova-1767365718.html
Попова назвала регионы, в которых зарегистрировали "омикрон"
Попова назвала регионы, в которых зарегистрировали "омикрон" - РИА Новости, 11.01.2022
Попова назвала регионы, в которых зарегистрировали "омикрон"
Случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:42
2022-01-11T16:42
2022-01-11T17:47
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Случаи "омикрона" зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах РФ. В первую очередь это, конечно, столичные регионы. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан, в Ингушетии, Рязанской, Нижегородской областях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что сегодня "омикрон" широко выявляется на территории России."Достаточно уже сегодня широкое выявление омикрон-штамма по территории РФ. Это еще раз подчеркивает те риски, которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ, риски очень интенсивного роста заболевания", - добавила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
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Попова: "Омикрон-штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса"
Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2022-01-11T16:42
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
16:42 11.01.2022 (обновлено: 17:47 11.01.2022)
Попова назвала регионы, в которых зарегистрировали "омикрон"
Глава Роспотребнадзора Попова: "омикрон" зарегистрировали уже в 13 регионах
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
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"Случаи "омикрона" зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах РФ. В первую очередь это, конечно, столичные регионы. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан, в Ингушетии, Рязанской, Нижегородской областях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что сегодня "омикрон" широко выявляется на территории России.
"Достаточно уже сегодня широкое выявление омикрон-штамма по территории РФ. Это еще раз подчеркивает те риски, которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ, риски очень интенсивного роста заболевания", - добавила глава Роспотребнадзора.