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СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине
СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине - РИА Новости, 11.01.2022
СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине
Вашингтон согласовал дополнительную оборонную помощь Украине, ранее об этом не сообщалось, передает CNN. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:45
2022-01-11T09:18
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сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон согласовал дополнительную оборонную помощь Украине, ранее об этом не сообщалось, передает CNN.В сюжете также указывалось, что это произошло в конце декабря прошлого года.По данным неназванных источников, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. CNN обращает внимание, что решение приняли за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров России и США.Источники рассказали, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении, некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам. Сейчас США завершают поставку Киеву оборудования на 60 миллионов долларов, предусмотренную принятым летом решением.В Вашингтоне на разных уровнях неоднократно подчеркивали, что продолжат оказывать помощь Украине, не уточняя деталей.
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в мире, украина, сша, вашингтон, россия
02:45 11.01.2022 (обновлено: 09:18 11.01.2022)
 
СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине

CNN: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине на 200 миллионов долларов

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон согласовал дополнительную оборонную помощь Украине, ранее об этом не сообщалось, передает CNN.

"Администрация Байдена тихо одобрила дополнительные 200 миллионов долларов на оборонную помощь Украине", — сказано в материале телеканала.

В сюжете также указывалось, что это произошло в конце декабря прошлого года.
По данным неназванных источников, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. CNN обращает внимание, что решение приняли за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров России и США.
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Источники рассказали, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении, некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам.
Сейчас США завершают поставку Киеву оборудования на 60 миллионов долларов, предусмотренную принятым летом решением.
В Вашингтоне на разных уровнях неоднократно подчеркивали, что продолжат оказывать помощь Украине, не уточняя деталей.
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