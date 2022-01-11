https://ria.ru/20220111/pomosch-1767256403.html

СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине

СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине - РИА Новости, 11.01.2022

СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине

Вашингтон согласовал дополнительную оборонную помощь Украине, ранее об этом не сообщалось, передает CNN. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:45

2022-01-11T02:45

2022-01-11T09:18

в мире

украина

сша

вашингтон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон согласовал дополнительную оборонную помощь Украине, ранее об этом не сообщалось, передает CNN.В сюжете также указывалось, что это произошло в конце декабря прошлого года.По данным неназванных источников, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. CNN обращает внимание, что решение приняли за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров России и США.Источники рассказали, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении, некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам. Сейчас США завершают поставку Киеву оборудования на 60 миллионов долларов, предусмотренную принятым летом решением.В Вашингтоне на разных уровнях неоднократно подчеркивали, что продолжат оказывать помощь Украине, не уточняя деталей.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220110/pvo-1767245253.html

украина

сша

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон, россия