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В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление экс-главы МИД Польши и евродепутата от республики Радослава... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:32
2022-01-11T18:32
2022-01-11T18:32
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление экс-главы МИД Польши и евродепутата от республики Радослава Сикорского, процитировал выражение из советской комедии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала в Telegram-канале, что слова Сикорского о том, что "Россия получит по яйцам", стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению" бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.Захарова, комментируя слова Сикорского, заявила, что "Россия - женского рода", и что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия".
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В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
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