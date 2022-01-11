Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/polsha-1767390280.html
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление экс-главы МИД Польши и евродепутата от республики Радослава... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:32
2022-01-11T18:32
в мире
польша
вячеслав никонов
мид польши
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151151/23/1511512347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b5b2b38458f742e8962e76eafd719f3.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление экс-главы МИД Польши и евродепутата от республики Радослава Сикорского, процитировал выражение из советской комедии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала в Telegram-канале, что слова Сикорского о том, что "Россия получит по яйцам", стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению" бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.Захарова, комментируя слова Сикорского, заявила, что "Россия - женского рода", и что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия".
https://ria.ru/20220111/polsha-1767347005.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151151/23/1511512347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5b9fbae52dc1b2325790352e064aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, вячеслав никонов, мид польши, госдума рф, россия
18:32 11.01.2022
 
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии

Депутат Никонов об экс-главе МИД Польши Сикорском: если человек идиот, то это надолго

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление экс-главы МИД Польши и евродепутата от республики Радослава Сикорского, процитировал выражение из советской комедии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала в Telegram-канале, что слова Сикорского о том, что "Россия получит по яйцам", стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению" бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.
"Если человек идиот, то это надолго", - ответил на слова Сикорского Никонов цитатой из фильма "Бриллиантовая рука". Комментарий он написал в своем Telegram-канале.
Захарова, комментируя слова Сикорского, заявила, что "Россия - женского рода", и что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия".
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:11
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
 
В миреПольшаВячеслав НиконовМИД ПольшиГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО