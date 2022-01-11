https://ria.ru/20220111/polsha-1767347005.html
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:11
2022-01-11T15:11
2022-01-11T15:43
мид польши
госдума рф
россия
в мире
польша
дмитрий саблин
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже пояса, словами о том, что у Сикорского "кишка тонка", а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, "всегда подтявкивают из-за спины хозяина".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание польского евродепутата. По ее словам, евродепутат пообещал, что Россия "получит по яйцам", но "Россия - женского рода", отметила она, добавив, что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия"."Раз уж в просвещенной Европе в парламентских дискуссиях ориентируются на анатомический атлас, (отвечу) как депутат депутату: кишка тонка. За сколько дней Польша сдалась Гитлеру, вместе с которым до этого рвала на части Чехословакию? (Экс-премьер Великобритании Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. А гиены и шакалы, как известно, всегда лишь подтявкивают из-за спины хозяина на его противников. Незавидная участь", - сказал Саблин РИА Новости.
https://ria.ru/20220111/rossiya-1767337868.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_88de116effcd79768cca217926020efb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид польши, госдума рф, россия, в мире, польша, дмитрий саблин, мария захарова
15:11 11.01.2022 (обновлено: 15:43 11.01.2022)
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
Депутат Саблин о евродепутате Сикорском: гиены всегда подтявкивают из-за спины хозяина