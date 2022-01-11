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В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной
Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:11
2022-01-11T15:43
мид польши
госдума рф
россия
в мире
польша
дмитрий саблин
мария захарова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже пояса, словами о том, что у Сикорского "кишка тонка", а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, "всегда подтявкивают из-за спины хозяина".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание польского евродепутата. По ее словам, евродепутат пообещал, что Россия "получит по яйцам", но "Россия - женского рода", отметила она, добавив, что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия"."Раз уж в просвещенной Европе в парламентских дискуссиях ориентируются на анатомический атлас, (отвечу) как депутат депутату: кишка тонка. За сколько дней Польша сдалась Гитлеру, вместе с которым до этого рвала на части Чехословакию? (Экс-премьер Великобритании Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. А гиены и шакалы, как известно, всегда лишь подтявкивают из-за спины хозяина на его противников. Незавидная участь", - сказал Саблин РИА Новости.
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мид польши, госдума рф, россия, в мире, польша, дмитрий саблин, мария захарова
15:11 11.01.2022 (обновлено: 15:43 11.01.2022)
 
В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной

Депутат Саблин о евродепутате Сикорском: гиены всегда подтявкивают из-за спины хозяина

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже пояса, словами о том, что у Сикорского "кишка тонка", а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, "всегда подтявкивают из-за спины хозяина".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание польского евродепутата. По ее словам, евродепутат пообещал, что Россия "получит по яйцам", но "Россия - женского рода", отметила она, добавив, что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия".
"Раз уж в просвещенной Европе в парламентских дискуссиях ориентируются на анатомический атлас, (отвечу) как депутат депутату: кишка тонка. За сколько дней Польша сдалась Гитлеру, вместе с которым до этого рвала на части Чехословакию? (Экс-премьер Великобритании Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. А гиены и шакалы, как известно, всегда лишь подтявкивают из-за спины хозяина на его противников. Незавидная участь", - сказал Саблин РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
14:29
Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
 
МИД ПольшиГосдума РФРоссияВ миреПольшаДмитрий СаблинМария Захарова
 
 
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