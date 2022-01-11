https://ria.ru/20220111/polsha-1767347005.html

В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной

В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной - РИА Новости, 11.01.2022

В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши подтявкивающей гиеной

Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:11

2022-01-11T15:11

2022-01-11T15:43

мид польши

госдума рф

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дмитрий саблин

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин ответил экс-главе МИД Польши и евродепутату от республики Радославу Сикорскому, заявившему, что РФ получит ниже пояса, словами о том, что у Сикорского "кишка тонка", а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, "всегда подтявкивают из-за спины хозяина".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание польского евродепутата. По ее словам, евродепутат пообещал, что Россия "получит по яйцам", но "Россия - женского рода", отметила она, добавив, что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия"."Раз уж в просвещенной Европе в парламентских дискуссиях ориентируются на анатомический атлас, (отвечу) как депутат депутату: кишка тонка. За сколько дней Польша сдалась Гитлеру, вместе с которым до этого рвала на части Чехословакию? (Экс-премьер Великобритании Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. А гиены и шакалы, как известно, всегда лишь подтявкивают из-за спины хозяина на его противников. Незавидная участь", - сказал Саблин РИА Новости.

https://ria.ru/20220111/rossiya-1767337868.html

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мид польши, госдума рф, россия, в мире, польша, дмитрий саблин, мария захарова