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Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан
Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан - РИА Новости, 11.01.2022
Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан
Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:11
2022-01-11T05:11
безопасность
владивосток
сейшельские острова
тихоокеанский флот вмф россии
индийский океан
южно-китайское море
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ.Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода в конце декабря 2021 года. Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова, а также проведут международные учения в различных районах.На переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях экипажи кораблей провели серию плановых учений по борьбе за живучесть кораблей.На кораблях личный состав аварийно-спасательных групп провёл тренировки по нескольким сценариям. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.
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владивосток
сейшельские острова
индийский океан
южно-китайское море
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безопасность, владивосток, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, индийский океан, южно-китайское море
05:11 11.01.2022
 
Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан

Совершающий дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в Индийский океан

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСовместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода в конце декабря 2021 года. Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова, а также проведут международные учения в различных районах.
"Отряд кораблей ТОФ... пройдя Малакский пролив, вышел в Индийский океан", - говорится в сообщении.
На переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях экипажи кораблей провели серию плановых учений по борьбе за живучесть кораблей.
На кораблях личный состав аварийно-спасательных групп провёл тренировки по нескольким сценариям. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.
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БезопасностьВладивостокСейшельские островаТихоокеанский флот ВМФ РоссииИндийский океанЮжно-Китайское море
 
 
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