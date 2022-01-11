https://ria.ru/20220111/pokhod-1767260033.html

Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан

Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан - РИА Новости, 11.01.2022

Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:11

2022-01-11T05:11

2022-01-11T05:11

безопасность

владивосток

сейшельские острова

тихоокеанский флот вмф россии

индийский океан

южно-китайское море

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ.Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода в конце декабря 2021 года. Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова, а также проведут международные учения в различных районах.На переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях экипажи кораблей провели серию плановых учений по борьбе за живучесть кораблей.На кораблях личный состав аварийно-спасательных групп провёл тренировки по нескольким сценариям. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.

https://ria.ru/20211221/kalibr-1764646649.html

владивосток

сейшельские острова

индийский океан

южно-китайское море

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безопасность, владивосток, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, индийский океан, южно-китайское море