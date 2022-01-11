Совершающий дальний поход отряд кораблей ТОФ вышел в Индийский океан
Совершающий дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в Индийский океан
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСовместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний океанский поход, вышел Индийский океан, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода в конце декабря 2021 года. Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова, а также проведут международные учения в различных районах.
"Отряд кораблей ТОФ... пройдя Малакский пролив, вышел в Индийский океан", - говорится в сообщении.
На переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях экипажи кораблей провели серию плановых учений по борьбе за живучесть кораблей.
На кораблях личный состав аварийно-спасательных групп провёл тренировки по нескольким сценариям. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.
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