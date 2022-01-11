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США применят метеорологов в войне с Россией
NYT: администрация США наняла метеорологов для противостояния с Россией - РИА Новости, 11.01.2022
США применят метеорологов в войне с Россией
Администрация Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать сроки якобы планируемого Россией нападения на Украину. Об этом сообщает газета The New York РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:12
2022-01-11T17:12
2022-01-11T17:12
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Администрация Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать сроки якобы планируемого Россией нападения на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальные источники.По данным издания, некоторые американские чиновники утверждают, будто период вероятного вторжения России на территорию Украины зависит от погоды.Источники газеты убеждены, что России пришлось отложить наступление как минимум до февраля из-за относительно мягкой зимы.Тем не менее власти США приняли решение нанять метеорологов для получения более точной информации о погодных условиях на Украине.В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для развертывания у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно отмечали, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, сша, россия
NYT: администрация США наняла метеорологов для противостояния с Россией
NYT: в США наняли метеорологов, чтобы установить сроки "нападения" России на Украину
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Администрация Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать сроки якобы планируемого Россией нападения на Украину
. Об этом сообщает газета The New York Times
со ссылкой на официальные источники.
По данным издания, некоторые американские чиновники утверждают, будто период вероятного вторжения России на территорию Украины зависит от погоды.
"Хорошо подмороженная земля облегчает передвижение тяжелых транспортных средств и оборудования, тогда как мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину", – пишет NYT.
Источники газеты убеждены, что России пришлось отложить наступление как минимум до февраля из-за относительно мягкой зимы.
Тем не менее власти США
приняли решение нанять метеорологов для получения более точной информации о погодных условиях на Украине.
В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для развертывания у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно отмечали, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.