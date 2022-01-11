Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/pogoda-1767291467.html
В московском регионе выросли полуметровые сугробы
В московском регионе выросли полуметровые сугробы - РИА Новости, 11.01.2022
В московском регионе выросли полуметровые сугробы
Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие намело в Черустях и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:21
2022-01-11T13:49
общество
серпухов
коломна
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767326436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dda34db84f0c4a64bd92e23d346e47e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие намело в Черустях и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион, где на юге и востоке местами выпало 30-35% месячной нормы осадков (Коломна – 14 миллиметров, Черусти – 15 миллиметров), высота снежного покрова продолжает расти, и в некоторых районах достигла полуметра и более. Самые большие сугробы намело в Серпухове – 47 сантиметров, Черустях – 51 сантиметр, Коломне – 53 сантиметра, что в два раза выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при положенной норме 25 сантиметров."В ближайшие сутки природа объявит снегопадам мораторий - слабый очаговый снег 0,5-0,8 миллиметров не в счет, поэтому снежный покров стабилизируется", - добавил он.
https://ria.ru/20220110/sneg-1767107878.html
серпухов
коломна
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767326436_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1f04ce47e3114564111e586cbd7d69e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, серпухов, коломна, москва, евгений тишковец, погода
11:21 11.01.2022 (обновлено: 13:49 11.01.2022)
 
В московском регионе выросли полуметровые сугробы

Синоптик Тишковец: в столичном регионе выросли полуметровые сугробы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области
Мужчина чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие намело в Черустях и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион, где на юге и востоке местами выпало 30-35% месячной нормы осадков (Коломна – 14 миллиметров, Черусти – 15 миллиметров), высота снежного покрова продолжает расти, и в некоторых районах достигла полуметра и более. Самые большие сугробы намело в Серпухове – 47 сантиметров, Черустях – 51 сантиметр, Коломне – 53 сантиметра, что в два раза выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при положенной норме 25 сантиметров.
"В ближайшие сутки природа объявит снегопадам мораторий - слабый очаговый снег 0,5-0,8 миллиметров не в счет, поэтому снежный покров стабилизируется", - добавил он.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 09:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
 
ОбществоСерпуховКоломнаМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО