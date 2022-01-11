https://ria.ru/20220111/pogoda-1767291467.html

В московском регионе выросли полуметровые сугробы

В московском регионе выросли полуметровые сугробы - РИА Новости, 11.01.2022

В московском регионе выросли полуметровые сугробы

Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие намело в Черустях и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:21

2022-01-11T11:21

2022-01-11T13:49

общество

серпухов

коломна

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие намело в Черустях и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион, где на юге и востоке местами выпало 30-35% месячной нормы осадков (Коломна – 14 миллиметров, Черусти – 15 миллиметров), высота снежного покрова продолжает расти, и в некоторых районах достигла полуметра и более. Самые большие сугробы намело в Серпухове – 47 сантиметров, Черустях – 51 сантиметр, Коломне – 53 сантиметра, что в два раза выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при положенной норме 25 сантиметров."В ближайшие сутки природа объявит снегопадам мораторий - слабый очаговый снег 0,5-0,8 миллиметров не в счет, поэтому снежный покров стабилизируется", - добавил он.

https://ria.ru/20220110/sneg-1767107878.html

серпухов

коломна

москва

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общество, серпухов, коломна, москва, евгений тишковец, погода