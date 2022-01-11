https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html

Новое американское шоу: почему молчат друзья России

В Китае рассказали, как США подставили Европу перед Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Новое американское шоу: почему молчат друзья России

Евросоюз оказался в пассивной позиции на своей же территории из-за зависимости от США, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван". По мнению аналитиков,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:17

2022-01-11T15:17

2022-01-11T16:28

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюз оказался в пассивной позиции на своей же территории из-за зависимости от США, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван". По мнению аналитиков, Вашингтон не только диктует свои правила в сфере безопасности в Европе, но и подставляет ЕС в отношениях с Россией."Россия является сильным соседом Европы. Европейский Союз готов стабилизировать отношения с ней, но не обладает достаточной степенью независимости на политическом уровне. С 2020 года Европа все чаще пляшет под дудку Соединенных Штатов", — говорится в публикации издания.По мнению авторов статьи, типичные для Вашингтона заявления о "российской угрозе" уже не пугают Евросоюз, однако из-за внутренних разногласий и прижившейся проамериканской позиции европейские страны не решаются заявить о своем праве голоса.Вопросы безопасности в регионе, как отмечается в материале, Вашингтон также пытается решить самостоятельно. Так, США вновь отводят ЕС на второй план, выставляя встречу по гарантиям безопасности с Россией как событие, "задающее тон" дальнейшим переговорам с Европой."А последующие две (встречи. — Прим. ред.) — всего лишь шоу, проводимое Америкой по большей части с целью успокоения европейских союзников", — считают китайские публицисты.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направляла Вашингтону и его союзникам в декабре. Положения в документе затрагивают вопросы взаимного неразмещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказа от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращения числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, однако Россия не намерена идти на односторонние уступки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220110/geneva-1767219678.html

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

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в мире, сша, европа, евросоюз, нато, совет россия-нато, россия