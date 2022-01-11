https://ria.ru/20220111/podlodki-1767257506.html
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ - РИА Новости, 11.01.2022
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ
Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров",... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:46
2022-01-11T03:46
2022-01-11T03:46
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов" или "Цирконов", рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.Он добавил, что общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения."Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы", - добавил источник.В настоящее время на Дальневосточном заводе "Заезда" (ДВЗ) ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Как сообщил ранее источник РИА Новости, следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, станет атомный крейсер проекта 949А "Челябинск".В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации получит возможность применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".
https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html
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безопасность, армия, подводная лодка, москва, алексей криворучко, россия
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ
Источник: подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ России
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов
" или "Цирконов
", рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Модернизированные по проекту 949АМ подлодки "Антей" смогут нести на борту до 72 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". И по факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.
"Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы", - добавил источник.
В настоящее время на Дальневосточном заводе "Заезда" (ДВЗ) ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Как сообщил ранее источник РИА Новости, следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, станет атомный крейсер проекта 949А "Челябинск".
В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко
сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации получит возможность применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".