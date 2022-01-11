https://ria.ru/20220111/podlodki-1767257506.html

Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ

Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ - РИА Новости, 11.01.2022

Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ

Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров",... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:46

2022-01-11T03:46

2022-01-11T03:46

новое оружие россии

безопасность

армия

подводная лодка

москва

алексей криворучко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763588329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af964953e4c80849a52bf99bd21af050.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов" или "Цирконов", рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.Он добавил, что общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения."Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы", - добавил источник.В настоящее время на Дальневосточном заводе "Заезда" (ДВЗ) ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Как сообщил ранее источник РИА Новости, следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, станет атомный крейсер проекта 949А "Челябинск".В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации получит возможность применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".

https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html

https://ria.ru/20211221/kalibr-1764646649.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, армия, подводная лодка, москва, алексей криворучко, россия