Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220111/podlodki-1767257506.html
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ - РИА Новости, 11.01.2022
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ
Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров",... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:46
2022-01-11T03:46
новое оружие россии
безопасность
армия
подводная лодка
москва
алексей криворучко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763588329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af964953e4c80849a52bf99bd21af050.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов" или "Цирконов", рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.Он добавил, что общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения."Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы", - добавил источник.В настоящее время на Дальневосточном заводе "Заезда" (ДВЗ) ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Как сообщил ранее источник РИА Новости, следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, станет атомный крейсер проекта 949А "Челябинск".В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации получит возможность применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".
https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html
https://ria.ru/20211221/kalibr-1764646649.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763588329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54b8d51712c17284a6fa8939c3824bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, подводная лодка, москва, алексей криворучко, россия
03:46 11.01.2022
 
Источник: подлодки 949АМ будут носить больше всего крылатых ракет в ВМФ

Источник: подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск"
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр Антей) Челябинск - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов" или "Цирконов", рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

"Модернизированные по проекту 949АМ подлодки "Антей" смогут нести на борту до 72 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". И по факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.
"Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы", - добавил источник.
В настоящее время на Дальневосточном заводе "Заезда" (ДВЗ) ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Как сообщил ранее источник РИА Новости, следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, станет атомный крейсер проекта 949А "Челябинск".
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ Новосибирск на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:55
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ
В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации получит возможность применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 09:04
Российская подлодка успешно поразила мишень "Калибром" из Японского моря
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияПодводная лодкаМоскваАлексей КриворучкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событий
09:17Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
Лента новостейМолния
Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событийТокаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащихНад подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера