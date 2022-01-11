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Песков пообещал узнать у Путина о его впечатлениях от подарков посла ЦАР
Песков пообещал узнать у Путина о его впечатлениях от подарков посла ЦАР - РИА Новости, 11.01.2022
Песков пообещал узнать у Путина о его впечатлениях от подарков посла ЦАР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у Владимира Путина о его впечатлениях от подарков посла Центральноафриканской Республики в России. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:27
2022-01-11T12:27
2022-01-11T12:27
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у Владимира Путина о его впечатлениях от подарков посла Центральноафриканской Республики в России.Ранее посол Центральноафриканской Республики в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что передал Путину в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла. Кроме того, посол рассказал, как пересекался с Путиным во время учебы на юрфаке ЛГУ в 1970-е годы. В память об этой встрече посол также подарил президенту РФ деревянную таблицу с надписью "на память о нашей студенческой жизни на 22-й линии на Васильевском острове"."Вы знаете, мне нужно уточнить через нашу протокольную службу, потому что наверняка это подавалось через службу протокола, эти подарки. И я обязательно спрошу президента о его впечатлениях на этот счёт", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин отреагировал на эти подарки, понравились ли они ему, помнит ли он, что пересекался с послом ЦАР в университете и не планируется ли обнародовать фотографии этого портрета.
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цар, москва, владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков пообещал узнать у Путина о его впечатлениях от подарков посла ЦАР
Пресс-секретарь Песков пообещал узнать у Путина о его впечатлениях от подарков посла ЦАР