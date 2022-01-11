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Наука
https://ria.ru/20220111/planeta-1767367107.html
Открыта экзопланета в форме мяча для регби
Открыта экзопланета в форме мяча для регби - РИА Новости, 11.01.2022
Открыта экзопланета в форме мяча для регби
С помощью космического телескопа "Хеопс", предназначенного для поиска и изучения экзопланет, астрономы нашли первую планету, форма которой из-за сильных... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:48
2022-01-11T16:56
наука
астрономия
швейцария
хаббл
европейское космическое агентство
космос - риа наука
экзопланета
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С помощью космического телескопа "Хеопс", предназначенного для поиска и изучения экзопланет, астрономы нашли первую планету, форма которой из-за сильных приливных сил больше напоминает мяч для регби, чем сферу. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy &amp; Astrophysics.Планета WASP-103b расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас. Она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. А сама звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее."Из-за большой близости к своей звезде мы подозревали, что на планете очень сильные приливы, но до сих пор не могли это проверить", — приводятся в пресс-релизе Бернского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрофизики Янна Алиберта (Yann Alibert).Земные приливы, связанные с гравитационным воздействием Луны, из космоса практически незаметны. На планете WASP-103b приливы гораздо более экстремальные. Планета обращается вокруг своей звезды всего за один день и деформируется сильными приливными силами настолько сильно, что ее внешний вид напоминает мяч для регби.Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям с помощью космического телескопа "Хеопс" — совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и двух университетов Швейцарии — Бернского и Женевского, а также Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS.Ранее за планетой WASP-103b уже наблюдали космические телескопы "Хаббл" и "Спитцер", но не смогли увидеть деформацию. Высокая точность и гибкостью наведения "Хеопса" позволили исследователям измерить крошечный сигнал приливной деформации планеты.Исследователи воспользовались тем, что планета немного приглушает свет своей материнской звезды каждый раз, когда проходит перед ней."После наблюдения за несколькими такими транзитами мы смогли измерить деформацию. Невероятно, что мы смогли это сделать — такой анализ был проведен впервые", — сообщает еще один автор статьи Бабатунде Акинсанми (Babatunde Akinsanmi) из Женевского университета.Полученные результаты позволили сделать определенные выводы не только о форме планеты, но и о ее внутреннем строении."Сопротивление материала деформации зависит от его состава, — объясняет Акинсанми. — На Земле мы можем видеть приливы только в океанах. Каменистая часть нашей планеты так сильно не смещается. Поэтому, измеряя, насколько планета деформирована, мы можем определить, какая часть ее состоит из камня, газа или жидкости".По оценкам авторов, внутреннее строение планеты похоже на строение Юпитера, крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, хотя она и в два раза больше."Следовательно WASP-103b должна быть сильно раздута из-за нагревания ее звездой или, возможно, других механизмов", — говорит профессор астрономии Женевского университета Моника Лендл (Monika Lendl), также участвовавшая в исследовании.Авторы надеются, что данные, которые будут получены недавно запущенным космическим телескопом "Джеймс Уэбб" позволят им точнее определить параметры приливной деформации и лучше понять внутреннюю структуру планеты WASP-103b.
https://ria.ru/20220110/yupiter-1767185069.html
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астрономия, швейцария, хаббл, европейское космическое агентство, космос - риа наука, экзопланета
16:48 11.01.2022 (обновлено: 16:56 11.01.2022)
 
Открыта экзопланета в форме мяча для регби

Космический телескоп "Хеопс" обнаружил первую сплющенную экзопланету

© ESAХудожественное представление планеты WASP-103b, вращающейся вокруг своей звезды
Художественное представление планеты WASP-103b, вращающейся вокруг своей звезды
© ESA
Художественное представление планеты WASP-103b, вращающейся вокруг своей звезды
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С помощью космического телескопа "Хеопс", предназначенного для поиска и изучения экзопланет, астрономы нашли первую планету, форма которой из-за сильных приливных сил больше напоминает мяч для регби, чем сферу. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Планета WASP-103b расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от нас. Она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. А сама звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее.
"Из-за большой близости к своей звезде мы подозревали, что на планете очень сильные приливы, но до сих пор не могли это проверить", — приводятся в пресс-релизе Бернского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрофизики Янна Алиберта (Yann Alibert).
Земные приливы, связанные с гравитационным воздействием Луны, из космоса практически незаметны. На планете WASP-103b приливы гораздо более экстремальные. Планета обращается вокруг своей звезды всего за один день и деформируется сильными приливными силами настолько сильно, что ее внешний вид напоминает мяч для регби.
Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям с помощью космического телескопа "Хеопс" — совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и двух университетов Швейцарии — Бернского и Женевского, а также Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS.
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Ранее за планетой WASP-103b уже наблюдали космические телескопы "Хаббл" и "Спитцер", но не смогли увидеть деформацию. Высокая точность и гибкостью наведения "Хеопса" позволили исследователям измерить крошечный сигнал приливной деформации планеты.
Исследователи воспользовались тем, что планета немного приглушает свет своей материнской звезды каждый раз, когда проходит перед ней.
"После наблюдения за несколькими такими транзитами мы смогли измерить деформацию. Невероятно, что мы смогли это сделать — такой анализ был проведен впервые", — сообщает еще один автор статьи Бабатунде Акинсанми (Babatunde Akinsanmi) из Женевского университета.
Полученные результаты позволили сделать определенные выводы не только о форме планеты, но и о ее внутреннем строении.
"Сопротивление материала деформации зависит от его состава, — объясняет Акинсанми. — На Земле мы можем видеть приливы только в океанах. Каменистая часть нашей планеты так сильно не смещается. Поэтому, измеряя, насколько планета деформирована, мы можем определить, какая часть ее состоит из камня, газа или жидкости".
По оценкам авторов, внутреннее строение планеты похоже на строение Юпитера, крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, хотя она и в два раза больше.
"Следовательно WASP-103b должна быть сильно раздута из-за нагревания ее звездой или, возможно, других механизмов", — говорит профессор астрономии Женевского университета Моника Лендл (Monika Lendl), также участвовавшая в исследовании.
Авторы надеются, что данные, которые будут получены недавно запущенным космическим телескопом "Джеймс Уэбб" позволят им точнее определить параметры приливной деформации и лучше понять внутреннюю структуру планеты WASP-103b.
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