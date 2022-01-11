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Белоруссия назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом
Белоруссия назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом - РИА Новости, 11.01.2022
Белоруссия назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом
Распространенная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:51
2022-01-11T22:07
в мире
оон
вильнюс
белоруссия
минск
международная организация гражданской авиации
ryanair
роман протасевич
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Распространенная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в мае в аэропорту Минска, имеет признаки монтажа и модификации, заявил заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько."Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи", - сказал Мотолько в интервью телеканалу ОНТ.Телеканал также заявил, что третий голос на обнародованной Польшей записи принадлежит не сотруднику КГБ Белоруссии, как утверждала польская сторона, а руководителю полетов минского районного диспетчерского центра Евгению Цыганову, который подключился к работе диспетчера из-за возникновения внештатной ситуации. "Да, конечно. Это – мой голос. Экипаж запрашивал много дополнительной информации, о которой диспетчер мог оперативно не знать, и тут немножко вмешался я, зная руководящие документы и опираясь на них, принимал решение во взаимодействии со старшим диспетчером", - сказал Цыганов. Он подтвердил, что в том числе на вопрос пилота о коде внештатной ситуации он принял решение дать ей квалификацию "красный код". Руководитель полетов добавил, что в момент переговоров с пилотом Ryanair в помещении находились в общей сложности пять человек на небольшом друг от друга расстоянии. Он называл смешным утверждения о том, что якобы он является сотрудником спецслужб, пояснив, что работает в предприятии "Белаэронавигация".В сюжете телеканала также говорится, что авиадиспетчер "Белаэронавигации", этнический грузин Олег Галегов, который, по данным газеты New York Times работал во время инцидента с самолетом Ryanair и бежал в Польшу, изначально уехал с семьей в запланированный отпуск в Тбилиси к родственникам, но оттуда не вернулся, и, где находится сейчас, неизвестно. Телеканал полагает, что там он мог стать "уязвимым" для польских спецслужб.Ранее польская сторона распространила запись разговора, как заявлялось, белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair. Польское следствие также заявило, что "23 мая 2021 года на вышке управления полетами в Минске находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера, имевшего непосредственный контакт с пилотом самолета". Польская сторона утверждала, что "именно этот офицер принимал решение о направлении самолета в Минск". Польская прокуратура заявила, что данный офицер КГБ "поддерживал постоянную телефонную связь с человеком, которому сообщал о текущих действиях, связанных с самолетом". На обнародованной Польшей записи слышны голоса нескольких человек – пилота, диспетчера и третьего человека, которого польская сторона и называет сотрудником КГБ Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Авиакомпании ряда западных стран приняли решение летать, минуя Белоруссию. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) начала расследование происшествия.
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в мире, оон, вильнюс, белоруссия, минск, международная организация гражданской авиации, ryanair, роман протасевич
21:51 11.01.2022 (обновлено: 22:07 11.01.2022)
 
Белоруссия назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом

СК Белоруссии назвал польскую запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair монтажом

CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Распространенная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в мае в аэропорту Минска, имеет признаки монтажа и модификации, заявил заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько.
"Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи", - сказал Мотолько в интервью телеканалу ОНТ.
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Телеканал также заявил, что третий голос на обнародованной Польшей записи принадлежит не сотруднику КГБ Белоруссии, как утверждала польская сторона, а руководителю полетов минского районного диспетчерского центра Евгению Цыганову, который подключился к работе диспетчера из-за возникновения внештатной ситуации. "Да, конечно. Это – мой голос. Экипаж запрашивал много дополнительной информации, о которой диспетчер мог оперативно не знать, и тут немножко вмешался я, зная руководящие документы и опираясь на них, принимал решение во взаимодействии со старшим диспетчером", - сказал Цыганов. Он подтвердил, что в том числе на вопрос пилота о коде внештатной ситуации он принял решение дать ей квалификацию "красный код". Руководитель полетов добавил, что в момент переговоров с пилотом Ryanair в помещении находились в общей сложности пять человек на небольшом друг от друга расстоянии. Он называл смешным утверждения о том, что якобы он является сотрудником спецслужб, пояснив, что работает в предприятии "Белаэронавигация".
В сюжете телеканала также говорится, что авиадиспетчер "Белаэронавигации", этнический грузин Олег Галегов, который, по данным газеты New York Times работал во время инцидента с самолетом Ryanair и бежал в Польшу, изначально уехал с семьей в запланированный отпуск в Тбилиси к родственникам, но оттуда не вернулся, и, где находится сейчас, неизвестно. Телеканал полагает, что там он мог стать "уязвимым" для польских спецслужб.
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Ранее польская сторона распространила запись разговора, как заявлялось, белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair. Польское следствие также заявило, что "23 мая 2021 года на вышке управления полетами в Минске находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера, имевшего непосредственный контакт с пилотом самолета". Польская сторона утверждала, что "именно этот офицер принимал решение о направлении самолета в Минск". Польская прокуратура заявила, что данный офицер КГБ "поддерживал постоянную телефонную связь с человеком, которому сообщал о текущих действиях, связанных с самолетом". На обнародованной Польшей записи слышны голоса нескольких человек – пилота, диспетчера и третьего человека, которого польская сторона и называет сотрудником КГБ Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Авиакомпании ряда западных стран приняли решение летать, минуя Белоруссию. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) начала расследование происшествия.
 
В миреООНВильнюсБелоруссияМинскМеждународная организация гражданской авиацииRyanairРоман Протасевич
 
 
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