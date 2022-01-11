https://ria.ru/20220111/peterburg-1767344317.html

Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали

Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали - РИА Новости, 11.01.2022

Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали

Пожар в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки в центре Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:54

2022-01-11T14:54

2022-01-11T15:36

санкт-петербург

происшествия

фонтанка (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки в центре Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.Днем поступило сообщение о пожаре в здании на набережной реки Фонтанки. В жилом доме загорелась квартира, из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до второго номера."В 14.41 локализация пожара, работают по дополнительному номеру 1 БИС", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в квартире произошло возгорание на площади 38 квадратных метров, в перекрытиях между третьим и четвертым этажами здания - на площади 32 квадратных метра.Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 16 единиц техники и 68 человек личного состава.Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что эвакуированы более 40 человек.Как сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса", к месту происшествия направлен автобус для временного размещения жильцов.Здание на набережной Фонтанки, 139 известно как доходный дом Сорокина. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 году был включён в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767266908.html

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санкт-петербург

фонтанка (река)

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санкт-петербург, происшествия, фонтанка (река)