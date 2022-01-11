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Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали
Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали - РИА Новости, 11.01.2022
Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали
Пожар в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки в центре Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:54
2022-01-11T15:36
санкт-петербург
происшествия
фонтанка (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки в центре Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.Днем поступило сообщение о пожаре в здании на набережной реки Фонтанки. В жилом доме загорелась квартира, из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до второго номера."В 14.41 локализация пожара, работают по дополнительному номеру 1 БИС", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в квартире произошло возгорание на площади 38 квадратных метров, в перекрытиях между третьим и четвертым этажами здания - на площади 32 квадратных метра.Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 16 единиц техники и 68 человек личного состава.Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что эвакуированы более 40 человек.Как сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса", к месту происшествия направлен автобус для временного размещения жильцов.Здание на набережной Фонтанки, 139 известно как доходный дом Сорокина. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 году был включён в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".
https://ria.ru/20220111/pozhar-1767266908.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия, фонтанка (река)
14:54 11.01.2022 (обновлено: 15:36 11.01.2022)
 
Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализовали

МЧС: пожар в доходном доме в центре Петербурга локализован

© Фото : ГУ МЧС по г. Санкт-ПетербургуАвтомобили экстренных служб на месте пожара в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Автомобили экстренных служб на месте пожара в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Автомобили экстренных служб на месте пожара в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки в центре Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Днем поступило сообщение о пожаре в здании на набережной реки Фонтанки. В жилом доме загорелась квартира, из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до второго номера.
"В 14.41 локализация пожара, работают по дополнительному номеру 1 БИС", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в квартире произошло возгорание на площади 38 квадратных метров, в перекрытиях между третьим и четвертым этажами здания - на площади 32 квадратных метра.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 16 единиц техники и 68 человек личного состава.
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Как сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса", к месту происшествия направлен автобус для временного размещения жильцов.
Здание на набережной Фонтанки, 139 известно как доходный дом Сорокина. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 году был включён в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".
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