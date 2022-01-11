https://ria.ru/20220111/peskov-1767311912.html

Угрозы санкций США вряд ли повлияют на Россию, заявил Песков

Угрозы санкций США вряд ли повлияют на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022

Угрозы санкций США вряд ли повлияют на Россию, заявил Песков

Звучащие из США угрозы санкций вряд ли способны оказать влияние на вооруженную тезисами президента Владимира Путина делегацию РФ на консультациях по гарантиям... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:35

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звучащие из США угрозы санкций вряд ли способны оказать влияние на вооруженную тезисами президента Владимира Путина делегацию РФ на консультациях по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что США готовит новые санкции против России, которые могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники."Подобная артподготовка, она вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую (замминистра иностранных дел Сергеем) Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были четко сформулированы. Поэтому, конечно, это не способствует формированию такой конструктивной обстановки накануне консультаций, но тем не менее это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, ничего в этом страшного нет", - сказал Песков.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/peregovory-1767304503.html

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сша, вена, владимир путин, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия