https://ria.ru/20220111/peskov-1767309603.html

Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой

Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой - РИА Новости, 11.01.2022

Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой

Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:27

2022-01-11T12:27

2022-01-11T12:27

сша

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что США готовит новые санкции против России, которые в том числе могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники."Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни... Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия пережить такие санкции, если они будут введены.

https://ria.ru/20220111/dedlayn-1767305445.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дмитрий песков, россия