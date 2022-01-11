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Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой
Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой - РИА Новости, 11.01.2022
Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой
Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:27
2022-01-11T12:27
2022-01-11T12:27
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что США готовит новые санкции против России, которые в том числе могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники."Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни... Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия пережить такие санкции, если они будут введены.
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сша, дмитрий песков, россия
Песков сравнил угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой
Пресс-секретарь Песков: угрозы новых санкций США — своеобразная артподготовка
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Звучащие из США
угрозы новых санкций против России
- это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что США готовит новые санкции против России, которые в том числе могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники.
"Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни... Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия пережить такие санкции, если они будут введены.