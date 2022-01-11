Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/peskov-1767305657.html
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США - РИА Новости, 11.01.2022
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США
В Кремле оценили итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:12
2022-01-11T13:00
сша
вена
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767148233_0:271:2609:1739_1920x0_80_0_0_09e1decbe8feb53d0b84d486786a88be.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле оценили итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне."Ну пока, скажем так, существенно повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана (замглавы МИД Сергеем) Рябковым о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть: открытые, субстантивные и прямые", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он назвал сообщения СМИ о возможных санкциях Вашингтона против Москвы, которые могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники, артподготовкой перед переговорами. По его словам, они не повлияют на российскую делегацию.Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но в Кремль не устроит бесконечное затягивание этого процесса.По словам пресс-секретаря президента, переговорный процесс еще не дошел до стадии встречи на высшем уровне, поэтому дипломаты будут продолжать работу.Россия и США накануне провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Следующими этапами переговоров станут заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января, а затем в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220111/peregovoory-1767294760.html
https://ria.ru/20220111/sovet-1767270491.html
сша
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767148233_0:27:2609:1984_1920x0_80_0_0_63c3341e4a11a3add6991f3b7a5269d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
12:12 11.01.2022 (обновлено: 13:00 11.01.2022)
 
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США

Пресс-секретарь Песков: повода для оптимизма по переговорам России и США пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле оценили итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне.
"Ну пока, скажем так, существенно повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана (замглавы МИД Сергеем) Рябковым о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть: открытые, субстантивные и прямые", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:35
Мировые СМИ разошлись во мнениях о переговорах между Россией и США
Он назвал сообщения СМИ о возможных санкциях Вашингтона против Москвы, которые могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники, артподготовкой перед переговорами. По его словам, они не повлияют на российскую делегацию.
Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но в Кремль не устроит бесконечное затягивание этого процесса.
По словам пресс-секретаря президента, переговорный процесс еще не дошел до стадии встречи на высшем уровне, поэтому дипломаты будут продолжать работу.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
09:01
В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
Россия и США накануне провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Следующими этапами переговоров станут заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января, а затем в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
СШАВенаДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО