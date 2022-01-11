12:12 11.01.2022 (обновлено: 13:00 11.01.2022)
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США
Пресс-секретарь Песков: повода для оптимизма по переговорам России и США пока нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле оценили итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне.
"Ну пока, скажем так, существенно повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана (замглавы МИД Сергеем) Рябковым о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть: открытые, субстантивные и прямые", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал сообщения СМИ о возможных санкциях Вашингтона против Москвы, которые могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники, артподготовкой перед переговорами. По его словам, они не повлияют на российскую делегацию.
Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но в Кремль не устроит бесконечное затягивание этого процесса.
По словам пресс-секретаря президента, переговорный процесс еще не дошел до стадии встречи на высшем уровне, поэтому дипломаты будут продолжать работу.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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