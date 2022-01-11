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Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США
Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США - РИА Новости, 11.01.2022
Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США
Принцип приема новых членов в Североатлантический альянс не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан, комментируя прошедшие в Женеве... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:49
2022-01-11T20:28
сша
нато
россия
в мире
украина
грузия
совет россия-нато
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Принцип приема новых членов в Североатлантический альянс не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан, комментируя прошедшие в Женеве переговоры по гарантиям безопасности.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно...", - заявил Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан СМИ-иноагентом в РФ).Он отметил, что этот принцип с точки зрения НАТО "не подлежит обсуждению" и является ключевым для альянса.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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сша, нато, россия, в мире, украина, грузия, совет россия-нато, джон салливан
19:49 11.01.2022 (обновлено: 20:28 11.01.2022)
 
Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США

Посол США в России Салливан: принцип приема новых членов НАТО не может быть пересмотрен

© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Посол США в России Джон Салливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Принцип приема новых членов в Североатлантический альянс не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан, комментируя прошедшие в Женеве переговоры по гарантиям безопасности.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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"Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно...", - заявил Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан СМИ-иноагентом в РФ).
Он отметил, что этот принцип с точки зрения НАТО "не подлежит обсуждению" и является ключевым для альянса.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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СШАНАТОРоссияВ миреУкраинаГрузияСовет Россия-НАТОДжон Салливан
 
 
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