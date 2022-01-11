https://ria.ru/20220111/peresmotr-1767401696.html

Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США

Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США - РИА Новости, 11.01.2022

Принцип приема новых членов в НАТО нельзя пересмотреть, заявил посол США

Принцип приема новых членов в Североатлантический альянс не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан, комментируя прошедшие в Женеве... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:49

2022-01-11T19:49

2022-01-11T20:28

сша

нато

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украина

грузия

совет россия-нато

джон салливан

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Принцип приема новых членов в Североатлантический альянс не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан, комментируя прошедшие в Женеве переговоры по гарантиям безопасности.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно...", - заявил Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан СМИ-иноагентом в РФ).Он отметил, что этот принцип с точки зрения НАТО "не подлежит обсуждению" и является ключевым для альянса.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20220111/zakharova-1767402731.html

сша

россия

украина

грузия

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сша, нато, россия, в мире, украина, грузия, совет россия-нато, джон салливан