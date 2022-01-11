https://ria.ru/20220111/peregovory-1767419926.html

США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд

США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд - РИА Новости, 11.01.2022

США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд

США хотят продолжения переговоров с Россией и готовы к этому, заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:10

2022-01-11T23:10

2022-01-11T23:15

в мире

сша

россия

женева (город)

виктория нуланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145473_0:0:3494:1965_1920x0_80_0_0_681acff5a6203ce8b70a528bf2df5e48.jpg

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США хотят продолжения переговоров с Россией и готовы к этому, заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд."Мы полагаем, что обмен взглядами, который мы провели с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести. Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому", - сказала Нуланд, комментируя прошедшие в Женеве в понедельник российско-американские переговоры.

https://ria.ru/20220111/nato-1767412834.html

сша

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, женева (город), виктория нуланд