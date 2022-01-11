https://ria.ru/20220111/peregovory-1767419926.html
США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд - РИА Новости, 11.01.2022
США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
США хотят продолжения переговоров с Россией и готовы к этому, заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:10
2022-01-11T23:10
2022-01-11T23:15
в мире
сша
россия
женева (город)
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США хотят продолжения переговоров с Россией и готовы к этому, заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд."Мы полагаем, что обмен взглядами, который мы провели с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести. Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому", - сказала Нуланд, комментируя прошедшие в Женеве в понедельник российско-американские переговоры.
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в мире, сша, россия, женева (город), виктория нуланд
23:10 11.01.2022 (обновлено: 23:15 11.01.2022)
США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
Замгоссекретаря Нуланд: США хотят продолжения переговоров с Россией