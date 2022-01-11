Кулеба обсудил с Блинкеном переговоры России и США в Женеве
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем Блинкеном переговоры России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили прошедшие в понедельник в Женеве переговоры между делегациями США и РФ, сообщается на сайте МИД Украины.
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Энтони Блинкен поделился с Дмитрием Кулебой содержанием обсуждения между российской и американской делегациями в Женеве 10 января. Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Российской Федерацией в формате Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "Никаких договоренностей по Украине без Украины".
"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности вооруженных сил Украины", - отметили в пресс-службе.
Кулеба подчеркнул, что Киев "продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии", а США "остаются партнером безопасности номер один" государства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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