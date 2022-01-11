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Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США

Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США - РИА Новости, 11.01.2022

Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:05

2022-01-11T19:05

2022-01-11T19:05

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий безопасности.В ходе правительственного часа в нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции депутат Шарль де ля Верпильер выразил негодование в связи с тем, что Евросоюз не участвует в дискуссиях по Украине в Женеве и его голос не слышен."Риск военного конфликта привел к организации двухсторонней встречи между РФ и США, которая началась в понедельник в Женеве. Господин премьер-министр, недопустимо, что эти дискуссии проходят без Евросоюза, в совете которого в настоящий момент председательствует Франция, в то время как Европа в первую очередь затронута этим кризисом (на Украине - ред.)", - подчеркнул депутат."Возможно, вы пропустили, но сегодня президент Украины Зеленский предложил провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне. Эта инициатива, которая не является второстепенной, связана с инициативой, которую мы предприняли с нашими немецкими друзьями в последние дни в Киеве и Москве, чтобы обсудить украинский кризис", - ответил на вопрос парламентария глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.Министр подчеркнул, что "нормандский формат" как никогда является актуальным."И вы путаете… то, что происходит в Женеве, и "нормандский формат". В Женеве начался - и тем лучше - стратегический диалог между Россией и США по договору New Staet (договор СНВ-3), который касается стратегического баланса, продленный на пять лет и требующий актуализации", - заявил Ле Дриан.Он также указал на то, что перед встречей в Женеве проходили консультации с администрацией США.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером Бонном.

https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html

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в мире, сша, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр, россия