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Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США
Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США - РИА Новости, 11.01.2022
Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:05
2022-01-11T19:05
в мире
сша
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
россия
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий безопасности.В ходе правительственного часа в нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции депутат Шарль де ля Верпильер выразил негодование в связи с тем, что Евросоюз не участвует в дискуссиях по Украине в Женеве и его голос не слышен."Риск военного конфликта привел к организации двухсторонней встречи между РФ и США, которая началась в понедельник в Женеве. Господин премьер-министр, недопустимо, что эти дискуссии проходят без Евросоюза, в совете которого в настоящий момент председательствует Франция, в то время как Европа в первую очередь затронута этим кризисом (на Украине - ред.)", - подчеркнул депутат."Возможно, вы пропустили, но сегодня президент Украины Зеленский предложил провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне. Эта инициатива, которая не является второстепенной, связана с инициативой, которую мы предприняли с нашими немецкими друзьями в последние дни в Киеве и Москве, чтобы обсудить украинский кризис", - ответил на вопрос парламентария глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.Министр подчеркнул, что "нормандский формат" как никогда является актуальным."И вы путаете… то, что происходит в Женеве, и "нормандский формат". В Женеве начался - и тем лучше - стратегический диалог между Россией и США по договору New Staet (договор СНВ-3), который касается стратегического баланса, продленный на пять лет и требующий актуализации", - заявил Ле Дриан.Он также указал на то, что перед встречей в Женеве проходили консультации с администрацией США.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером Бонном.
https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html
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в мире, сша, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр, россия
19:05 11.01.2022
 
Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США

Глава МИД Франции Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" с диалогом России и США

© REUTERS / Gonzalo Fuentes / PoolМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий безопасности.
В ходе правительственного часа в нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции депутат Шарль де ля Верпильер выразил негодование в связи с тем, что Евросоюз не участвует в дискуссиях по Украине в Женеве и его голос не слышен.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
18:37
Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности
"Риск военного конфликта привел к организации двухсторонней встречи между РФ и США, которая началась в понедельник в Женеве. Господин премьер-министр, недопустимо, что эти дискуссии проходят без Евросоюза, в совете которого в настоящий момент председательствует Франция, в то время как Европа в первую очередь затронута этим кризисом (на Украине - ред.)", - подчеркнул депутат.
"Возможно, вы пропустили, но сегодня президент Украины Зеленский предложил провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне. Эта инициатива, которая не является второстепенной, связана с инициативой, которую мы предприняли с нашими немецкими друзьями в последние дни в Киеве и Москве, чтобы обсудить украинский кризис", - ответил на вопрос парламентария глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Министр подчеркнул, что "нормандский формат" как никогда является актуальным.
"И вы путаете… то, что происходит в Женеве, и "нормандский формат". В Женеве начался - и тем лучше - стратегический диалог между Россией и США по договору New Staet (договор СНВ-3), который касается стратегического баланса, продленный на пять лет и требующий актуализации", - заявил Ле Дриан.
Он также указал на то, что перед встречей в Женеве проходили консультации с администрацией США.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:29
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером Бонном.
 
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