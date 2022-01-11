Во Франции депутат раскритиковал главу МИД из-за переговоров России и США
Глава МИД Франции Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" с диалогом России и США
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не путать "нормандский формат" для урегулирования на Украине и дискуссии между РФ и США в Женеве, касающиеся гарантий безопасности.
"Риск военного конфликта привел к организации двухсторонней встречи между РФ и США, которая началась в понедельник в Женеве. Господин премьер-министр, недопустимо, что эти дискуссии проходят без Евросоюза, в совете которого в настоящий момент председательствует Франция, в то время как Европа в первую очередь затронута этим кризисом (на Украине - ред.)", - подчеркнул депутат.
"Возможно, вы пропустили, но сегодня президент Украины Зеленский предложил провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне. Эта инициатива, которая не является второстепенной, связана с инициативой, которую мы предприняли с нашими немецкими друзьями в последние дни в Киеве и Москве, чтобы обсудить украинский кризис", - ответил на вопрос парламентария глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Министр подчеркнул, что "нормандский формат" как никогда является актуальным.
"И вы путаете… то, что происходит в Женеве, и "нормандский формат". В Женеве начался - и тем лучше - стратегический диалог между Россией и США по договору New Staet (договор СНВ-3), который касается стратегического баланса, продленный на пять лет и требующий актуализации", - заявил Ле Дриан.
Он также указал на то, что перед встречей в Женеве проходили консультации с администрацией США.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером Бонном.