Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/peregovory-1767370089.html
"Кремль победил". Как на Западе обсуждают переговоры России и США
"Победа Кремля". Что западные СМИ писали о переговорах между Россией и США - РИА Новости, 11.01.2022
"Кремль победил". Как на Западе обсуждают переговоры России и США
Западные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:01
2022-01-11T17:14
в мире
сша
сергей рябков
нато
россия
стивен сабо
крис миллер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767129520_0:136:2614:1606_1920x0_80_0_0_14f74866e868f6ba7665e1b9fe413762.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне."Москва уже одержала верх"Американская газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией."Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина", — говорится в материале."Не следует ждать прорыва"Более сдержанной оказалась реакция британской газеты The Guardian. По мнению журналистов, подобного рода дипломатические встречи не приносят мгновенных результатов."Без намека на улучшение"Другие британские СМИ также остались осторожны в своей оценке. Газета The Times подчеркнула, что обе стороны согласились на продолжение разговора, но предположила, что Москва и Вашингтон вряд ли придут к быстрому соглашению. При этом замглавы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что на компромиссы должна пойти американская сторона.Газета Daily Express также отметила в статье, посвященной итогам консультаций, что никаких признаков серьезного прорыва замечено не было, однако обе стороны согласились "продолжать усилия по снижению напряженности"."Признать Крым"Политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest выразил мнение, что после разговора Кремля и Белого дома может "последовать международное признание суверенитета Москвы над Крымом"."США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны", — добавил специалист.По его мнению, это один из способов "снять напряжение вокруг Украины"."Вашингтону следует изменить тактику"Аналитик Крис Миллер из Foreign Affairs предположил, что стратегия США по "запугиванию России санкциями" окажется в результате провальной, если администрация Байдена не озвучит более конкретные и серьезные карательные меры для экономики Москвы."Белый дом должен назвать российские банки, которые он включит в "черный список", конкретные операции, которые он запретит, и компании, которые окажутся под угрозой банкротства. Тогда Кремль, возможно, начнет относиться к угрозам санкций более серьезно", — заключил он.Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html
https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html
https://ria.ru/20220111/peskov-1767305657.html
https://ria.ru/20220111/sovet-1767270491.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767129520_0:0:2614:1961_1920x0_80_0_0_983abf067ceb2260d6c8b1e87e3e8c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сергей рябков, нато, россия, стивен сабо, крис миллер
17:01 11.01.2022 (обновлено: 17:14 11.01.2022)
 
"Победа Кремля". Что западные СМИ писали о переговорах между Россией и США

NYT: переговоры с США по безопасности в Женеве стали победой для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне.

"Москва уже одержала верх"

Американская газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией.
"Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина", — говорится в материале.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:29
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США

"Не следует ждать прорыва"

Более сдержанной оказалась реакция британской газеты The Guardian. По мнению журналистов, подобного рода дипломатические встречи не приносят мгновенных результатов.
"Мало кто из международных обозревателей ожидает, что на этой неделе удастся быстро урегулировать возникший в отношениях кризис. Возможен и обратный вариант — полный срыв переговоров", — уточняется в тексте.

"Без намека на улучшение"

Другие британские СМИ также остались осторожны в своей оценке. Газета The Times подчеркнула, что обе стороны согласились на продолжение разговора, но предположила, что Москва и Вашингтон вряд ли придут к быстрому соглашению. При этом замглавы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что на компромиссы должна пойти американская сторона.
Газета Daily Express также отметила в статье, посвященной итогам консультаций, что никаких признаков серьезного прорыва замечено не было, однако обе стороны согласились "продолжать усилия по снижению напряженности".
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:17
В Китае рассказали, как США подставили Европу перед Россией

"Признать Крым"

Политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest выразил мнение, что после разговора Кремля и Белого дома может "последовать международное признание суверенитета Москвы над Крымом".
"США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны", — добавил специалист.
По его мнению, это один из способов "снять напряжение вокруг Украины".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
12:12
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США

"Вашингтону следует изменить тактику"

Аналитик Крис Миллер из Foreign Affairs предположил, что стратегия США по "запугиванию России санкциями" окажется в результате провальной, если администрация Байдена не озвучит более конкретные и серьезные карательные меры для экономики Москвы.
"Белый дом должен назвать российские банки, которые он включит в "черный список", конкретные операции, которые он запретит, и компании, которые окажутся под угрозой банкротства. Тогда Кремль, возможно, начнет относиться к угрозам санкций более серьезно", — заключил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
09:01
В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По словам Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
© ИнфографикаПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
© Инфографика
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
 
В миреСШАСергей РябковНАТОРоссияСтивен СабоКрис Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО