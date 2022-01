https://ria.ru/20220111/peregovory-1767370089.html

"Кремль победил". Как на Западе обсуждают переговоры России и США

"Победа Кремля". Что западные СМИ писали о переговорах между Россией и США

"Кремль победил". Как на Западе обсуждают переговоры России и США

Западные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне. РИА Новости, 11.01.2022

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве накануне."Москва уже одержала верх"Американская газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией."Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина", — говорится в материале."Не следует ждать прорыва"Более сдержанной оказалась реакция британской газеты The Guardian. По мнению журналистов, подобного рода дипломатические встречи не приносят мгновенных результатов."Без намека на улучшение"Другие британские СМИ также остались осторожны в своей оценке. Газета The Times подчеркнула, что обе стороны согласились на продолжение разговора, но предположила, что Москва и Вашингтон вряд ли придут к быстрому соглашению. При этом замглавы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что на компромиссы должна пойти американская сторона.Газета Daily Express также отметила в статье, посвященной итогам консультаций, что никаких признаков серьезного прорыва замечено не было, однако обе стороны согласились "продолжать усилия по снижению напряженности"."Признать Крым"Политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest выразил мнение, что после разговора Кремля и Белого дома может "последовать международное признание суверенитета Москвы над Крымом"."США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны", — добавил специалист.По его мнению, это один из способов "снять напряжение вокруг Украины"."Вашингтону следует изменить тактику"Аналитик Крис Миллер из Foreign Affairs предположил, что стратегия США по "запугиванию России санкциями" окажется в результате провальной, если администрация Байдена не озвучит более конкретные и серьезные карательные меры для экономики Москвы."Белый дом должен назвать российские банки, которые он включит в "черный список", конкретные операции, которые он запретит, и компании, которые окажутся под угрозой банкротства. Тогда Кремль, возможно, начнет относиться к угрозам санкций более серьезно", — заключил он.Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

