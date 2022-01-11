https://ria.ru/20220111/peregovory-1767318882.html

России и США надо договориться для мировой безопасности, заявил источник

России и США надо договориться для мировой безопасности, заявил источник - РИА Новости, 11.01.2022

России и США надо договориться для мировой безопасности, заявил источник

России и США есть прямой смысл договориться, иначе угрозы мировой безопасности возрастут, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:18

2022-01-11T13:18

2022-01-11T13:21

сша

женева (город)

россия

вена

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. России и США есть прямой смысл договориться, иначе угрозы мировой безопасности возрастут, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."России и США есть прямой смысл договориться. Или угрозы мировой безопасности возрастут", - сказал источник.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/peskov-1767313831.html

сша

женева (город)

россия

вена

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сша, женева (город), россия, вена, нато, совет россия-нато