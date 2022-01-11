https://ria.ru/20220111/peregovory-1767316930.html
Источник: на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
Источник: на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения - РИА Новости, 11.01.2022
Источник: на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
На встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:09
2022-01-11T13:09
2022-01-11T14:24
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Он также отметил, что Москве нужен конкретный ответ, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, "увиливания не интересны"."Из сопряженных аспектов можно отметить их (США. — Прим. ред.) твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем", — сказал источник.Он призвал не уходить от ответственности — очевидно, что решения принимаются в Вашингтоне, а также выразил надежду, что в Соединенных Штатах "не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России".По сведениям собеседника агентства, американцы пообещали предоставить ответ на предложения в письменном виде на следующей неделе.В заключение он заявил, что "есть прямой смысл договориться", иначе угрозы мировой безопасности возрастут.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Девятого-десятого января Россия и США провели в Швейцарии встречу по этой теме, после чего в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767244924.html
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сша, женева (город), россия
13:09 11.01.2022 (обновлено: 14:24 11.01.2022)
Источник: на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
Источник: на встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
На встрече в Женеве Россия
"разжевала" США
предложения по безопасности, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.
"Чтобы каких-то недопониманий не возникло", — добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что Москве нужен конкретный ответ, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, "увиливания не интересны".
"Из сопряженных аспектов можно отметить их (США. — Прим. ред.) твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем", — сказал источник.
Он призвал не уходить от ответственности — очевидно, что решения принимаются в Вашингтоне, а также выразил надежду, что в Соединенных Штатах "не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России".
По сведениям собеседника агентства, американцы пообещали предоставить ответ на предложения в письменном виде на следующей неделе.
В заключение он заявил, что "есть прямой смысл договориться", иначе угрозы мировой безопасности возрастут.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах.
Девятого-десятого января Россия и США провели в Швейцарии встречу по этой теме, после чего в Брюсселе
состоится заседание Совета Россия — НАТО
, а в Вене
— консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
.