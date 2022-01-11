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https://ria.ru/20220111/peregovory-1767304503.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности
Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США - не процесс ради процесса, важен результат, о котором сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:08
2022-01-11T12:08
в мире
сша
вена
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США - не процесс ради процесса, важен результат, о котором сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", - сказал Песков журналистам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
12:08 11.01.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности

Пресс-секретарь Песков о переговорах по безопасности: о результате сказать пока нечего

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США - не процесс ради процесса, важен результат, о котором сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", - сказал Песков журналистам.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:35
Мировые СМИ разошлись во мнениях о переговорах между Россией и США
 
В миреСШАВенаДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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