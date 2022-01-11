https://ria.ru/20220111/peregovory-1767304503.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по безопасности

Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США - не процесс ради процесса, важен результат, о котором сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:08

2022-01-11T12:08

2022-01-11T12:08

в мире

сша

вена

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США - не процесс ради процесса, важен результат, о котором сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", - сказал Песков журналистам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/peregovoory-1767294760.html

сша

вена

россия

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в мире, сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия