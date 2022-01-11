https://ria.ru/20220111/peregovory-1767272842.html

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

Заявления Белого дома о дезинформации со стороны РФ по переговорам в Женеве вызывают только сочувствие, адекватную оценку дали эксперты, заявила официальный... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:24

2022-01-11T09:24

2022-01-11T09:36

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женева (город)

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нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заявления Белого дома о дезинформации со стороны РФ по переговорам в Женеве вызывают только сочувствие, адекватную оценку дали эксперты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как заявила ранее представитель Белого дома Джен Псаки, США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности."Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20220111/sovet-1767270491.html

женева (город)

россия

сша

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в мире, женева (город), дженнифер псаки, россия, сша, вена, нато, совет россия-нато, мария захарова