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Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков
Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:26
2022-01-11T13:57
общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее на пресс-конференции Владимир Путин говорил, что правительство должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции."Это позиция Путина в отношении индексации пенсий &lt;…&gt; она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.
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общество, владимир путин, дмитрий песков
12:26 11.01.2022 (обновлено: 13:57 11.01.2022)
 
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее на пресс-конференции Владимир Путин говорил, что правительство должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции.
"Это позиция Путина в отношении индексации пенсий <…> она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 10:25
В Госдуме назвали главное условие для повышения пенсий
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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