https://ria.ru/20220111/pensiya-1767309464.html

Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков

Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022

Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков

Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:26

2022-01-11T12:26

2022-01-11T13:57

общество

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее на пресс-конференции Владимир Путин говорил, что правительство должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции."Это позиция Путина в отношении индексации пенсий <…> она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.

https://ria.ru/20220107/pensiya-1766834549.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков