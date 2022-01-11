https://ria.ru/20220111/pensiya-1767309464.html
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков
Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:26
2022-01-11T12:26
2022-01-11T13:57
общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее на пресс-конференции Владимир Путин говорил, что правительство должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции."Это позиция Путина в отношении индексации пенсий <…> она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.
https://ria.ru/20220107/pensiya-1766834549.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков
12:26 11.01.2022 (обновлено: 13:57 11.01.2022)
Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: позиция Путина по индексации пенсий остается в силе