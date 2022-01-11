https://ria.ru/20220111/patrulirovanie-1767378359.html

Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ

Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ - РИА Новости, 11.01.2022

Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ

Российские и белорусские летчики провели очередное совместное патрулирование, сообщило Минобороны Белоруссии. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:38

2022-01-11T17:38

2022-01-11T20:09

безопасность

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МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Российские и белорусские летчики провели очередное совместное патрулирование, сообщило Минобороны Белоруссии."Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил по ПВО и чаще облетать государственную границу из-за участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, поясняли в белорусском Минобороны.Также ведомство отмечало рост военной активности в соседних государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков из-за появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Решение Варшавы о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы там назвали неадекватной реакцией на миграционный кризис и отметили, что это больше напоминает создание ударных группировок.Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Варшава хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047313.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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Совместное патрулирование российских и белорусских летчиков вдоль границ Российские и белорусские летчики провели очередное совместное патрулирование, сообщило Минобороны Белоруссии. "Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 2022-01-11T17:38 true PT0M19S

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