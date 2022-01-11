https://ria.ru/20220111/passazhirka-1767319522.html

Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург

Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург - РИА Новости, 11.01.2022

Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург

Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:21

2022-01-11T13:21

2022-01-11T15:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее местное издание e1.ru написало, что пассажирка самолета громко смеялась и ругалась, чем мешала другим людям. Из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. Там на борт зашла полиция, и женщину изолировали в туалете на время полета в Екатеринбург."Факт подтверждаем", - сказали в пресс-службе авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что женщину изолировали в туалете самолета. От дальнейших комментариев в пресс-службе отказались.

https://ria.ru/20211015/passazhir-1754669330.html

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