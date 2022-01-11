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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220111/passazhirka-1767319522.html
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург - РИА Новости, 11.01.2022
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург
Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:21
2022-01-11T15:00
происшествия
авиация
екатеринбург
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее местное издание e1.ru написало, что пассажирка самолета громко смеялась и ругалась, чем мешала другим людям. Из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. Там на борт зашла полиция, и женщину изолировали в туалете на время полета в Екатеринбург."Факт подтверждаем", - сказали в пресс-службе авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что женщину изолировали в туалете самолета. От дальнейших комментариев в пресс-службе отказались.
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происшествия, авиация, екатеринбург, уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, туризм
13:21 11.01.2022 (обновлено: 15:00 11.01.2022)
 
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург

Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Екатеринбург

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее местное издание e1.ru написало, что пассажирка самолета громко смеялась и ругалась, чем мешала другим людям. Из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. Там на борт зашла полиция, и женщину изолировали в туалете на время полета в Екатеринбург.
"Факт подтверждаем", - сказали в пресс-службе авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что женщину изолировали в туалете самолета. От дальнейших комментариев в пресс-службе отказались.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 07:15
В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем
 
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