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Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург - РИА Новости, 11.01.2022
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург
Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:21
2022-01-11T13:21
2022-01-11T15:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Буйную пассажирку закрыли в туалете самолета, выполнявшего рейс "Уральских авиалиний" из Дубая в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее местное издание e1.ru написало, что пассажирка самолета громко смеялась и ругалась, чем мешала другим людям. Из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. Там на борт зашла полиция, и женщину изолировали в туалете на время полета в Екатеринбург."Факт подтверждаем", - сказали в пресс-службе авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что женщину изолировали в туалете самолета. От дальнейших комментариев в пресс-службе отказались.
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происшествия, авиация, екатеринбург, уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, туризм
13:21 11.01.2022 (обновлено: 15:00 11.01.2022)
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, летевшего в Екатеринбург
Буйную пассажирку заперли в туалете самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Екатеринбург