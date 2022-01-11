https://ria.ru/20220111/oneplus-1767315712.html

Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника

Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника - РИА Новости, 11.01.2022

Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника

Подразделение корпорации BBK OnePlus представило новое поколение флагманского смартфона. OnePlus 10 Pro получил новый дизайн и работает на Android 12 с... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:01

2022-01-11T13:01

2022-01-11T13:01

наука

технологии

google android

qualcomm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767315532_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c0e6d66848de8693e7cea87a45fe3e7.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделение корпорации BBK OnePlus представило новое поколение флагманского смартфона. OnePlus 10 Pro получил новый дизайн и работает на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей Fluid AMOLED, который выполнен по технологии LTPO 2.0. Экран поддерживает обновление картинки от 1 до 120 Гц и может работать постоянно с частотой 1 Гц. Матрица прикрыта стеклянной панелью Corning Gorilla Glass Victus с изогнутыми краями.OnePlus 10 Pro досталась платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с быстрыми оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Представленная версия работает Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1 — последняя стала разработкой другого бренда BBK Oppo. Появление в глобальном варианте привычной фанатом OxygenOS остается под вопросом.OnePlus 10 Pro имеет тройную заднюю камеру. Она включает в себя 48- мегапиксельный основной датчик Sony IMX789 с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL JN1 со сверхширокой линзой и телеобъектив на 8 Мп с 3,3-кратным увеличением. Для селфи и видеозвонков в экран врезан 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615. Камеры настроены совместно с Hasselblad.Емкость аккумулятора теперь составляет 5000 мАч — скорость зарядки SuperVOOC выросла до 80 Вт, а беспроводная зарядка AirVOOC осталась на 50 Вт. Проводная полностью заряжает OnePlus 10 Pro за 32 минуты, а беспроводная за 47 минут.Смартфон пока будет доступен на китайском рынке, где продажи начнутся с 13 января. OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника: базовый вариант 8/128 ГБ оценен в 4700 юаней (55 000 по текущему курсу).

https://ria.ru/20211228/xiaomi-1765880467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android, qualcomm