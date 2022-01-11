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Наука
https://ria.ru/20220111/oneplus-1767315712.html
Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника
Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника - РИА Новости, 11.01.2022
Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника
Подразделение корпорации BBK OnePlus представило новое поколение флагманского смартфона. OnePlus 10 Pro получил новый дизайн и работает на Android 12 с... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:01
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наука
технологии
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qualcomm
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделение корпорации BBK OnePlus представило новое поколение флагманского смартфона. OnePlus 10 Pro получил новый дизайн и работает на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей Fluid AMOLED, который выполнен по технологии LTPO 2.0. Экран поддерживает обновление картинки от 1 до 120 Гц и может работать постоянно с частотой 1 Гц. Матрица прикрыта стеклянной панелью Corning Gorilla Glass Victus с изогнутыми краями.OnePlus 10 Pro досталась платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с быстрыми оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Представленная версия работает Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1 — последняя стала разработкой другого бренда BBK Oppo. Появление в глобальном варианте привычной фанатом OxygenOS остается под вопросом.OnePlus 10 Pro имеет тройную заднюю камеру. Она включает в себя 48- мегапиксельный основной датчик Sony IMX789 с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL JN1 со сверхширокой линзой и телеобъектив на 8 Мп с 3,3-кратным увеличением. Для селфи и видеозвонков в экран врезан 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615. Камеры настроены совместно с Hasselblad.Емкость аккумулятора теперь составляет 5000 мАч — скорость зарядки SuperVOOC выросла до 80 Вт, а беспроводная зарядка AirVOOC осталась на 50 Вт. Проводная полностью заряжает OnePlus 10 Pro за 32 минуты, а беспроводная за 47 минут.Смартфон пока будет доступен на китайском рынке, где продажи начнутся с 13 января. OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника: базовый вариант 8/128 ГБ оценен в 4700 юаней (55 000 по текущему курсу).
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технологии, google android, qualcomm
13:01 11.01.2022
 

Новый смартфон OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника

© OnePlusOnePlus 10 Pro
OnePlus 10 Pro
© OnePlus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделение корпорации BBK OnePlus представило новое поколение флагманского смартфона. OnePlus 10 Pro получил новый дизайн и работает на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.
Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей Fluid AMOLED, который выполнен по технологии LTPO 2.0. Экран поддерживает обновление картинки от 1 до 120 Гц и может работать постоянно с частотой 1 Гц. Матрица прикрыта стеклянной панелью Corning Gorilla Glass Victus с изогнутыми краями.
OnePlus 10 Pro досталась платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с быстрыми оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Представленная версия работает Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1 — последняя стала разработкой другого бренда BBK Oppo. Появление в глобальном варианте привычной фанатом OxygenOS остается под вопросом.
OnePlus 10 Pro имеет тройную заднюю камеру. Она включает в себя 48- мегапиксельный основной датчик Sony IMX789 с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL JN1 со сверхширокой линзой и телеобъектив на 8 Мп с 3,3-кратным увеличением. Для селфи и видеозвонков в экран врезан 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615. Камеры настроены совместно с Hasselblad.
Емкость аккумулятора теперь составляет 5000 мАч — скорость зарядки SuperVOOC выросла до 80 Вт, а беспроводная зарядка AirVOOC осталась на 50 Вт. Проводная полностью заряжает OnePlus 10 Pro за 32 минуты, а беспроводная за 47 минут.
Смартфон пока будет доступен на китайском рынке, где продажи начнутся с 13 января. OnePlus 10 Pro оказался дешевле предшественника: базовый вариант 8/128 ГБ оценен в 4700 юаней (55 000 по текущему курсу).
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