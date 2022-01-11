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Мурашко призвал оценить эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"
Мурашко призвал оценить эффективность лекарств и вакцин против "омикрона" - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко призвал оценить эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"
Надо оценить эффективность лекарств и вакцин против штамма коронавируса "омикрон", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:53
2022-01-11T16:53
2022-01-11T16:53
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Надо оценить эффективность лекарств и вакцин против штамма коронавируса "омикрон", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу отметить, что нам необходимо в том числе сегодня и оценить эффективность действия лекарственных препаратов и вакцин", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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Мурашко призвал оценить эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"
Глава Минздрава Мурашко призвал оценить эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"