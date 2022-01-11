https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html
Попова предупредила о заразности омикрон-штамма коронавируса
Попова предупредила о заразности омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.01.2022
Попова предупредила о заразности омикрон-штамма коронавируса
Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:46
2022-01-11T16:46
2022-01-11T17:31
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."С учетом того, что инкубационной период "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки - двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767363775.html
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Попова: "Омикрон-штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса"
Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2022-01-11T16:46
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омикрон-штамм коронавируса, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:46 11.01.2022 (обновлено: 17:31 11.01.2022)
Попова предупредила о заразности омикрон-штамма коронавируса
Попова: человек с омикрон-штаммом может быть заразным на вторые сутки после инфицирования