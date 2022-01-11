https://ria.ru/20220111/omikron-1767418377.html

В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.01.2022

В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

У троих туристов, прибывших в Уфу из Танзании и Турции, выявили штамм коронавируса "омикрон", все госпитализированы, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:51

2022-01-11T22:51

2022-01-11T23:15

распространение коронавируса

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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новости - туризм

коронавирус covid-19

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УФА, 11 янв - РИА Новости. У троих туристов, прибывших в Уфу из Танзании и Турции, выявили штамм коронавируса "омикрон", все госпитализированы, сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии."В республике выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двоих жителей Башкирии и один - у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные - в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции", - сообщает ведомство в Instagram.В сообщении говорится, что все носители "омикрона" госпитализированы, их состояние удовлетворительное."Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Их ежедневно проверяют на коронавирус", - пояснили в управлении Роспотребнадзора по региону.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

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уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, новости - туризм, коронавирус covid-19