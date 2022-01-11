21:53 11.01.2022 (обновлено: 23:42 11.01.2022)
В России зарегистрировали тест-систему для выявления "омикрона"
Разработанный в ФМБА тест для выявления "омикрона" зарегистрировали в России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи-реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово
Врачи-реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую разработанную в России тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России В. И. Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций", — добавили в ведомстве.
Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта".
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября 2021 года. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.
Данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.
При этом, как предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко, экспоненциальный рост заболеваемости приводит к перегрузкам систем здравоохранения.
Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.