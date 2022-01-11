https://ria.ru/20220111/omikron-1767413754.html

В России зарегистрировали тест-систему для выявления "омикрона"

В России зарегистрировали тест-систему для выявления "омикрона" - РИА Новости, 11.01.2022

В России зарегистрировали тест-систему для выявления "омикрона"

Росздравнадзор зарегистрировал первую разработанную в России тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:53

2022-01-11T21:53

2022-01-11T23:42

распространение коронавируса

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую разработанную в России тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта".Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября 2021 года. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.Данные из ЮАР и Англии, куда "омикрон" уже пришел, показывают, что в этих странах почти в три раза уменьшилось число тяжелых случаев.При этом, как предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко, экспоненциальный рост заболеваемости приводит к перегрузкам систем здравоохранения.Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии