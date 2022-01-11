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Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:00
2022-01-11T21:00
2022-01-11T21:00
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
камиль хафизов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Сейчас все-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", - сказал Хафизов в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что случаи "омикрона" в России уже не только завозные.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, камиль хафизов
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Эксперт Хафизов: доля "омикрона" в России уже достаточно большая