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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/omikron-1767410526.html
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:00
2022-01-11T21:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
камиль хафизов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Сейчас все-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", - сказал Хафизов в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что случаи "омикрона" в России уже не только завозные.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, камиль хафизов
21:00 11.01.2022
 
Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Эксперт Хафизов: доля "омикрона" в России уже достаточно большая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Сейчас все-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", - сказал Хафизов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что случаи "омикрона" в России уже не только завозные.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКамиль Хафизов
 
 
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