https://ria.ru/20220111/omikron-1767410526.html

Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперт предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:00

2022-01-11T21:00

2022-01-11T21:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

камиль хафизов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Доля "омикрона" в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Сейчас все-таки доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране", - сказал Хафизов в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что случаи "омикрона" в России уже не только завозные.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, камиль хафизов