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Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за омикрон-штамма
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за омикрон-штамма
Ситуация с коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" ухудшается, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:24
2022-01-11T16:24
2022-01-11T16:29
распространение коронавируса
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михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" ухудшается, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Премьер отметил, что после новогодних праздников многие граждане возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа."Необходимо это учитывать", - добавил Мишустин.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, сша, азия
16:24 11.01.2022 (обновлено: 16:29 11.01.2022)
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за омикрон-штамма
Премьер-министр Мишустин: ситуация с коронавирусом ухудшается из-за штамма "омикрон"