https://ria.ru/20220111/ombudsmen-1767352158.html
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию - РИА Новости, 11.01.2022
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:35
2022-01-11T15:35
2022-01-11T15:35
общество
кострома
республика татарстан (татарстан)
андрей турчак
александр хинштейн
госдума рф
ирина волынец
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КАЗАНЬ, 11 янв – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления."Закон уже прошел первое чтение. Мы хотим, чтобы в него внесли дополнение о том, чтобы пожизненное наказание наступало уже с первого осуждения за педофилию, а не как предложено сейчас – если это уже повторный срок или если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних", - сказала Волынец.По словам детского омбудсмена Татарстана, в ее адрес поступает огромное количество обращений от родителей, которые настаивают на том, что нужно ужесточать наказание для педофилов, не дожидаясь рецидива. "Педофилия, к сожалению, не исправляется и не лечится, и нахождение преступника в тюрьме – это не только наказание, но и изоляция общества, прежде всего, наших детей от этих нелюдей", - подчеркнула она.По информации Волынец, практика показывает, что подавляющее большинство педофилов совершают преступления повторно. "Зачем ждать? Наши дети не должны жить в состоянии страха. Мы считаем, что пожизненное лишение свободы – это та мера, которая должна наступать сразу же, с первого раза", - уверена омбудсмен.Волынец выразила надежду, что данная инициатива будет поддержана депутатами Госдумы. Она также напомнила о недавней трагедии в Костроме, где была убита пятилетняя девочка. Один из подозреваемых в совершении преступления оказался педофилом-рецидивистом. По словам детского омбудсмена, если бы его не отпустили после совершения первого преступления, если бы он был приговорен к пожизненному сроку, этой трагедии не произошло бы.
https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html
https://ria.ru/20220105/gosduma-1766615921.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, кострома, республика татарстан (татарстан), андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, ирина волынец
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
КАЗАНЬ, 11 янв – РИА Новости.
Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец
.
Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку
и Александру Хинштейну
.
Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму
в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
"Закон уже прошел первое чтение. Мы хотим, чтобы в него внесли дополнение о том, чтобы пожизненное наказание наступало уже с первого осуждения за педофилию, а не как предложено сейчас – если это уже повторный срок или если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних", - сказала Волынец.
По словам детского омбудсмена Татарстана, в ее адрес поступает огромное количество обращений от родителей, которые настаивают на том, что нужно ужесточать наказание для педофилов, не дожидаясь рецидива. "Педофилия, к сожалению, не исправляется и не лечится, и нахождение преступника в тюрьме – это не только наказание, но и изоляция общества, прежде всего, наших детей от этих нелюдей", - подчеркнула она.
По информации Волынец, практика показывает, что подавляющее большинство педофилов совершают преступления повторно. "Зачем ждать? Наши дети не должны жить в состоянии страха. Мы считаем, что пожизненное лишение свободы – это та мера, которая должна наступать сразу же, с первого раза", - уверена омбудсмен.
Волынец выразила надежду, что данная инициатива будет поддержана депутатами Госдумы. Она также напомнила о недавней трагедии в Костроме
, где была убита пятилетняя девочка. Один из подозреваемых в совершении преступления оказался педофилом-рецидивистом. По словам детского омбудсмена, если бы его не отпустили после совершения первого преступления, если бы он был приговорен к пожизненному сроку, этой трагедии не произошло бы.