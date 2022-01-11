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https://ria.ru/20220111/ombudsmen-1767352158.html
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию - РИА Новости, 11.01.2022
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию
Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:35
2022-01-11T15:35
общество
кострома
республика татарстан (татарстан)
андрей турчак
александр хинштейн
госдума рф
ирина волынец
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КАЗАНЬ, 11 янв – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления."Закон уже прошел первое чтение. Мы хотим, чтобы в него внесли дополнение о том, чтобы пожизненное наказание наступало уже с первого осуждения за педофилию, а не как предложено сейчас – если это уже повторный срок или если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних", - сказала Волынец.По словам детского омбудсмена Татарстана, в ее адрес поступает огромное количество обращений от родителей, которые настаивают на том, что нужно ужесточать наказание для педофилов, не дожидаясь рецидива. "Педофилия, к сожалению, не исправляется и не лечится, и нахождение преступника в тюрьме – это не только наказание, но и изоляция общества, прежде всего, наших детей от этих нелюдей", - подчеркнула она.По информации Волынец, практика показывает, что подавляющее большинство педофилов совершают преступления повторно. "Зачем ждать? Наши дети не должны жить в состоянии страха. Мы считаем, что пожизненное лишение свободы – это та мера, которая должна наступать сразу же, с первого раза", - уверена омбудсмен.Волынец выразила надежду, что данная инициатива будет поддержана депутатами Госдумы. Она также напомнила о недавней трагедии в Костроме, где была убита пятилетняя девочка. Один из подозреваемых в совершении преступления оказался педофилом-рецидивистом. По словам детского омбудсмена, если бы его не отпустили после совершения первого преступления, если бы он был приговорен к пожизненному сроку, этой трагедии не произошло бы.
https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html
https://ria.ru/20220105/gosduma-1766615921.html
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общество, кострома, республика татарстан (татарстан), андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, ирина волынец
15:35 11.01.2022
 
Омбудсмен Татарстана призвала пожизненно лишать свободы за педофилию

Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала пожизненно лишать свободы за педофилию

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 янв – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы за педофилию должно наступать не только для рецидивистов, а уже после первого совершенного преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну.
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Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
"Закон уже прошел первое чтение. Мы хотим, чтобы в него внесли дополнение о том, чтобы пожизненное наказание наступало уже с первого осуждения за педофилию, а не как предложено сейчас – если это уже повторный срок или если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних", - сказала Волынец.
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В Госдуме отреагировали на убийство пятилетней девочки в Костроме
По словам детского омбудсмена Татарстана, в ее адрес поступает огромное количество обращений от родителей, которые настаивают на том, что нужно ужесточать наказание для педофилов, не дожидаясь рецидива. "Педофилия, к сожалению, не исправляется и не лечится, и нахождение преступника в тюрьме – это не только наказание, но и изоляция общества, прежде всего, наших детей от этих нелюдей", - подчеркнула она.
По информации Волынец, практика показывает, что подавляющее большинство педофилов совершают преступления повторно. "Зачем ждать? Наши дети не должны жить в состоянии страха. Мы считаем, что пожизненное лишение свободы – это та мера, которая должна наступать сразу же, с первого раза", - уверена омбудсмен.
Волынец выразила надежду, что данная инициатива будет поддержана депутатами Госдумы. Она также напомнила о недавней трагедии в Костроме, где была убита пятилетняя девочка. Один из подозреваемых в совершении преступления оказался педофилом-рецидивистом. По словам детского омбудсмена, если бы его не отпустили после совершения первого преступления, если бы он был приговорен к пожизненному сроку, этой трагедии не произошло бы.
 
ОбществоКостромаРеспублика Татарстан (Татарстан)Андрей ТурчакАлександр ХинштейнГосдума РФИрина Волынец
 
 
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