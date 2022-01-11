https://ria.ru/20220111/okhvat-1767366656.html

Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет

Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет - РИА Новости, 11.01.2022

Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет

Препятствий для повышения охвата населения вакцинацией от коронавируса нет, вакцин в настоящее время достаточно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:46

2022-01-11T16:46

2022-01-11T16:56

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Препятствий для повышения охвата населения вакцинацией от коронавируса нет, вакцин в настоящее время достаточно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией сегодня нет, вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно, запись электронная на вакцинацию работает без сбоев", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, в стране работает в общей сложности 15 тысяч различных пунктов вакцинации, и она доступна повсеместно.В новогодние праздники было привито и ревакцинировано от коронавируса 759 тысяч человек, тогда как до Нового года этот показатель был в разы больше, сообщил Михаил Мурашко."К сожалению, в новогодние праздники провакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч, это 70 тысяч в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели в разы больше вакцинацию", - сказал Мурашко.Он отметил, что работодатели должны позаботиться о стабильности работы предприятий и готовности каждого работника к иммунному ответу при столкновении с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767360696.html

https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html

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