https://ria.ru/20220111/okhvat-1767366656.html
Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет
Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет
Препятствий для повышения охвата населения вакцинацией от коронавируса нет, вакцин в настоящее время достаточно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:46
2022-01-11T16:46
2022-01-11T16:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766839200_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_197c6961072a0994e1f6cb38a839843a.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Препятствий для повышения охвата населения вакцинацией от коронавируса нет, вакцин в настоящее время достаточно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией сегодня нет, вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно, запись электронная на вакцинацию работает без сбоев", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, в стране работает в общей сложности 15 тысяч различных пунктов вакцинации, и она доступна повсеместно.В новогодние праздники было привито и ревакцинировано от коронавируса 759 тысяч человек, тогда как до Нового года этот показатель был в разы больше, сообщил Михаил Мурашко."К сожалению, в новогодние праздники провакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч, это 70 тысяч в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели в разы больше вакцинацию", - сказал Мурашко.Он отметил, что работодатели должны позаботиться о стабильности работы предприятий и готовности каждого работника к иммунному ответу при столкновении с новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767360696.html
https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767366758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/ssha-1767364718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766839200_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_00f2075e5c090dbd5a15dc071f7e59b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:46 11.01.2022 (обновлено: 16:56 11.01.2022)
Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет
Глава Минздрава Мурашко: препятствий для повышения охвата вакцинацией от COVID-19 нет