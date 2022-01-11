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Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири
Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири - РИА Новости, 11.01.2022
Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири
Полиция в Новосибирской области вскрыла факт незаконной охоты, в ходе которой были убиты пять лосей, среди подозреваемых – государственный инспектор по охране... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:37
2022-01-11T11:37
происшествия
чулымский район
новосибирская область
новосибирск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области вскрыла факт незаконной охоты, в ходе которой были убиты пять лосей, среди подозреваемых – государственный инспектор по охране животного мира."В результате реализации оперативной информации сотрудниками ОМВД по Чулымскому району были остановлены два легковых автомобиля, в которых находились несколько мужчин... В ходе осмотра транспортных средств обнаружено мясо, предположительно, дикого животного - лося, гладкоствольные ружья и патроны", - сообщает во вторник областная полиция.Обнаружены пять мест забоя диких животных, установлены личности подозреваемых – это трое жителей Чулыма и Новосибирска в возрасте 32, 41 и 61 года.У них были лицензии и разрешения на охоту – но только на одного лося. В ходе обыска у подозреваемых изъяли четыре охотничьих винтовки, 85 патронов для охотничьего оружия, 55 для боевого, три снегохода и три автомобиля.Обнаружены места забоя животных и останки пяти лосей, отмечает ГУМВД. Сейчас выясняется, не причастны ли задержанные к другим аналогичным эпизодам.В свою очередь в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области РИА Новости сообщили, что подозреваемые были задержаны 5 января в ходе совместного рейда полицейских и опергруппы министерства.Среди них оказался государственный инспектор отдела охраны животного мира новосибирского Минприроды Даниил Казанцев."Министерство оказывает максимальное содействие проведению следствия. В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 10.01.2022 принято решение об увольнении Казанцева", - сообщил представитель министерства.По его словам, до этого подозреваемый инспектор уже привлекался к административной ответственности за нарушения при охоте на косулю.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, ущерб устанавливается. Подозреваемых отпустили под подписки о невыезде и обязательства о явке.
https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/rashkin-1763502187.html
чулымский район
новосибирская область
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происшествия, чулымский район, новосибирская область, новосибирск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
11:37 11.01.2022
 
Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири

В Новосибирской области инспектора по охране животных заподозрили в незаконной охоте

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области вскрыла факт незаконной охоты, в ходе которой были убиты пять лосей, среди подозреваемых – государственный инспектор по охране животного мира.
"В результате реализации оперативной информации сотрудниками ОМВД по Чулымскому району были остановлены два легковых автомобиля, в которых находились несколько мужчин... В ходе осмотра транспортных средств обнаружено мясо, предположительно, дикого животного - лося, гладкоствольные ружья и патроны", - сообщает во вторник областная полиция.
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Обнаружены пять мест забоя диких животных, установлены личности подозреваемых – это трое жителей Чулыма и Новосибирска в возрасте 32, 41 и 61 года.
У них были лицензии и разрешения на охоту – но только на одного лося. В ходе обыска у подозреваемых изъяли четыре охотничьих винтовки, 85 патронов для охотничьего оружия, 55 для боевого, три снегохода и три автомобиля.
Обнаружены места забоя животных и останки пяти лосей, отмечает ГУМВД. Сейчас выясняется, не причастны ли задержанные к другим аналогичным эпизодам.
В свою очередь в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области РИА Новости сообщили, что подозреваемые были задержаны 5 января в ходе совместного рейда полицейских и опергруппы министерства.
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Среди них оказался государственный инспектор отдела охраны животного мира новосибирского Минприроды Даниил Казанцев.
"Министерство оказывает максимальное содействие проведению следствия. В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 10.01.2022 принято решение об увольнении Казанцева", - сообщил представитель министерства.
По его словам, до этого подозреваемый инспектор уже привлекался к административной ответственности за нарушения при охоте на косулю.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, ущерб устанавливается. Подозреваемых отпустили под подписки о невыезде и обязательства о явке.
 
ПроисшествияЧулымский районНовосибирская областьНовосибирскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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