https://ria.ru/20220111/okhota-1767295683.html

Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири

Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири - РИА Новости, 11.01.2022

Инспектора по охране животных заподозрили в убийстве лосей в Сибири

Полиция в Новосибирской области вскрыла факт незаконной охоты, в ходе которой были убиты пять лосей, среди подозреваемых – государственный инспектор по охране... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:37

2022-01-11T11:37

2022-01-11T11:37

происшествия

чулымский район

новосибирская область

новосибирск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области вскрыла факт незаконной охоты, в ходе которой были убиты пять лосей, среди подозреваемых – государственный инспектор по охране животного мира."В результате реализации оперативной информации сотрудниками ОМВД по Чулымскому району были остановлены два легковых автомобиля, в которых находились несколько мужчин... В ходе осмотра транспортных средств обнаружено мясо, предположительно, дикого животного - лося, гладкоствольные ружья и патроны", - сообщает во вторник областная полиция.Обнаружены пять мест забоя диких животных, установлены личности подозреваемых – это трое жителей Чулыма и Новосибирска в возрасте 32, 41 и 61 года.У них были лицензии и разрешения на охоту – но только на одного лося. В ходе обыска у подозреваемых изъяли четыре охотничьих винтовки, 85 патронов для охотничьего оружия, 55 для боевого, три снегохода и три автомобиля.Обнаружены места забоя животных и останки пяти лосей, отмечает ГУМВД. Сейчас выясняется, не причастны ли задержанные к другим аналогичным эпизодам.В свою очередь в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области РИА Новости сообщили, что подозреваемые были задержаны 5 января в ходе совместного рейда полицейских и опергруппы министерства.Среди них оказался государственный инспектор отдела охраны животного мира новосибирского Минприроды Даниил Казанцев."Министерство оказывает максимальное содействие проведению следствия. В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 10.01.2022 принято решение об увольнении Казанцева", - сообщил представитель министерства.По его словам, до этого подозреваемый инспектор уже привлекался к административной ответственности за нарушения при охоте на косулю.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, ущерб устанавливается. Подозреваемых отпустили под подписки о невыезде и обязательства о явке.

https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/rashkin-1763502187.html

чулымский район

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, чулымский район, новосибирская область, новосибирск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)